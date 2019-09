Dainik Bhaskar Sep 05, 2019, 08:32 PM IST

मैनचेस्टर. इंग्लैंड में खेली जा रही एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ एक और शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन सीरीज में उनका तीसरा और टेस्ट करियर का 26वां शतक लगाया। इसके साथ ही सबसे तेजी से इतने शतक लगाने के मामले में उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। साथ ही सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में अब वे अपने चिर प्रतिद्वंद्वी विराट कोहली से भी आगे निकल गए।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 26 शतक लगाने के मामले में स्टीव स्मिथ अब दुनिया के नंबर दो बल्लेबाज बन गए हैं। स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर की 121वीं पारी में ये उपलब्धि हासिल की। जबकि सचिन ने 136 पारी खेलकर इतने शतक लगाए थे। इस मामले में पहले नंबर पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डॉन ब्रेडमैन हैं, जिन्होंने सिर्फ 69 पारियों में 26 शतक लगा लिए थे।

