Dainik Bhaskar Feb 22, 2020, 11:15 AM IST

खेल डेस्क. लेफ्ट आर्म स्पिनर एश्टन एगर टी-20 क्रिकेट में हैट्रिक हासिल करने वाले दूसरे ऑस्टेलियाई बॉलर बन गए। जोहानिसबर्ग में गुरुवार रात उन्होंने तीन गेंदों में फाफ डुप्लेसि, फेलुखुवायो और डेल स्टेन के विकेट लिए। इसके पहले ब्रेट ली ने 2007 में यह करिश्मा किया था। मैच बाद एगर ने सफलता का श्रेय टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को दिया। एगर ने कहा- जडेजा पूरी दुनिया में मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं। भारत दौरे में उनसे हुई बातचीत से मुझे काफी सीखने मिला।

ऑस्ट्रेलिया इस वक्त दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है। तीन टी-20 मैचों की सीरीज होगी। इसके पहले मैच में एगर ने 4 ओवर में 24 रन देकर 5 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम को 107 रन से हराया। 196 के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीकी टीम महज 89 रन पर सिमट गई। एगर मैन ऑफ द मैच रहे।

रविंद्र जडेजा रॉकस्टार

मैच के बाद मीडिया से बातचीत में एगर ने कहा, “मैं जडेजा को रॉकस्टार मानता हूं। वो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। और मैं उन जैसा ऑलराउंडर बनना चाहता हूं।” एगर ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ पिछले भारत दौरे पर आए थे। हालांकि, तीन वनडे मैचों की सीरीज में उन्हें नाकामी हाथ लगी थी। उन्होंने 5.60 के औसत से सिर्फ दो विकेट हासिल किए थे। इसी दौरान उनकी जडेजा से लंबी मुलाकात हुई थी। हैट्रिक लेने के बाद एगर ने इसका जिक्र सबसे पहले किया।



जडेजा से ही प्रेरणा मिली

एगर ने कहा, “भारत के खिलाफ सीरीज के दौरान मेरी रविंद्र से लंबी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे बेहद जरूरी बातें बताईं। क्रिकेट की दुनिया में वो मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। मैं भी उनकी तरह खेलना चाहता हूं। जडेजा बल्ले से तूफान मचा सकते हैं। चमत्कारी फील्डर हैं और किसी भी गेंद को टर्न करा सकते हैं। वो कुछ भी कर रहे हों, मैदान पर उनकी मौजूदगी नजर आती है। उनका आत्मविश्वास भी गजब का है।” ऑस्ट्रेलिया के लिए जेम्स फॉकनर भी टी-20 में पांच विकेट ले चुके हैं लेकिन उन्होंने हैट्रिक नहीं ली थी।

"I'm lost for words" - Hat-trick hero Ashton Agar reflects on a remarkable night at The Wanderers #SAvAUS pic.twitter.com/tcaHcahibf