Ashwin Mankads Buttler / जानें क्या होती है मांकडिंग और क्यों बटलर को आउट कर आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं अश्विन

नई दिल्ली. सोमवार को और के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिला। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पंजाब ने राजस्थान को उसके घर में ही हरा दिया। वो भी के चतुराई भरे विकेट से। जी हां...सोमवार को अश्विन ने बिना वॉर्निंग दिए चालाकी से जोस बटलर को रन आउट कर दिया। जिसके बाद राजस्थान जीता हुआ मैच हार गई। वही अब अश्विन के इस तरह से बटलर को आउट करने से मांकडिंग विवाद पैदा हो गया है। कई विदेशी खिलाड़ी अश्विन से नाराज़ हैं और अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर ज़ाहिर भी कर रहे है।

दरअसल, इसमें नॉन-स्ट्राइकर को बोलर गेंद फेंकने से पहले ही रन आउट कर देता है। जैसे, जब गेंदबाज को लगता है कि नॉन-स्ट्राइकर क्रीज से बहुत पहले बाहर निकल रहा है तो वह नॉन-स्ट्राइकर छोर की गिल्लियां उड़ाकर नॉन-स्ट्राइकर को आउट कर सकता है। इसमें गेंद रिकॉर्ड नहीं होती लेकिन विकेट गिर जाता है। सोमवार को अश्विन ने कुछ ऐसा ही किया।

कहा जाता है कि मांकडिंग करने से पहले गेंदबाज एक बार बल्लेबाज़ को चेतावनी देता है। हालांकि नियम की माने तो चेतावनी देना कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन 'स्प्रिट ऑफ द गेम' में मांकडिंग को अच्छा नहीं माना जाता। और पहले चेतावनी दे दी जाती है। लेकिन अश्विन ने ऐसा नहीं किया जिससे उनकी आलोचना की जा रही है।

आपको बता दें कि सोमवार को राजस्थान और पंजाब के बीच मैच खेला जा रहा था। वाकया 13वें वर की आखिरी गेंद का है। इस वक्त राजस्थान की टीम एक विकेट गंवाकर 108 रन पर खेल रही थी। क्रीज पर संजू सैमसम और जोस बटलर थे जिसमें से बटलर नॉ स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे। लेकिन तभी अश्विन ने उन्हें क्रीज से निकलते देखा और अपनी सूझबूझ दिखाकर उन्हे रन आउट कर दिया। थर्ड अंपायर ने भी अश्विन के हक में फैसला सुनाया। और बटलर आउट हो गए।

वही मैच के बाद राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान आंजिक्य रहाणे भी अश्विन से नाराज़ नजर आए। यहा तक कि मैच के बाद रहाणे ने अश्विन से हाथ भी नहीं मिलाया। सिर्फ रहाणे ही नहीं बल्कि खुद जोस बटलर भी अश्विन से नाराज़ नज़र आए। बटलर ने भी मैच के बाद उनसे हाथ नहीं मिलाया।

वही भले ही विदेशी खिलाड़ी अश्विन को जी भर कर कोस रहे हों लेकिन कई भारतीय खिलाड़ियों और विशेषज्ञों ने अश्विन का समर्थन भी किया है। माइकल के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए मुरली कार्तिक ने कहा कि, 'क्या कोई विकेटकीपर कभी बल्लेबाज को चेतावनी देता है।?

Am sorry Michael with all due respect does the wicket keeper ask the same question when u stump him by one millimeter or a million miles or when he loses his balance on the leg side.. Pls don't validate something which is wrong🙏 https://t.co/EUH3n8XdGA