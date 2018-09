Danik Bhaskar | Sep 24, 2018, 01:27 AM IST

अबु धाबी. एशिया कप के सुपर 4 में रविवार को बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 3 रन से हरा दिया। 250 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम 50 ओवर में 7 विकेट पर 246 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर जीत के लिए 8 रन बनाने थे, लेकिन वह 4 रन ही बना सका। इस हार के साथ ही फाइनल में पहुंचने की उसकी उम्मीदें खत्म हो गईं। बांग्लादेश के महमूदुल्लाह को मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड दिया गया।

बांग्लादेश की खराब शुरुआत: बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 18 रन पर उसके दो विकेट गिर गए थे। नजमुल हुसैन (6 रन) को आफताब आलम और मोहम्मद मिथुन (1) को मुजीब ने पवेलियन भेज दिया था। लिटन दास और मुशफिकुर रहीम ने तीसरे विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी की। लिटन 81 के स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद छह रन के अंदर शाकिब अल हसन और रहीम भी पवेलियन लौट गए। शाकिब अपना खाता भी नहीं खोल सके।

महमूदुल्लाह-कायेस ने की शतकीय साझेदारी: इसके बाद महमूदुल्लाह और इमरूल कायेस ने अर्धशतकीय पारी खेली। दोनों ने छठे विकेट के लिए 128 रन की साझेदारी की। महमूदुल्लाह ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं, कायेस ने 72 रन की पारी में 6 चौके लगाए।

शाहीदी ने दो अर्धशतकीय साझेदारी की: अफगानिस्तान की शुरुआत ठीक नहीं रही। 26 रन तक इसानुल्लाह जनात (8 रन) और रहमत शाह (1) पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद हश्मतुल्लाह शाहिदी (71) ने तीसरे विकेट के लिए मोहम्मद शहजाद के साथ 63 और चौथे विकेट के लिए कप्तान असगर अफगान के साथ 78 रन की साझेदारी की। शाहदाज (53) ने करियर का 13वां अर्धशतक लगाया। असगर ने 39 रन की पारी खेली।

अफगानिस्तान: स्कोरबोर्ड

रन: 246/7, ओवर: 50, एक्स्ट्रा: 8.

विकेट पतन: 20/1, 26/2, 89/3, 167/4, 192/5, 238/6, 244/7.

गेंदबाजी: मशरफे मुर्तजा: 10-0-62-2, नजमुल हुसैन: 8-0-29-0, मुस्तफिजुर रहमान: 9-1-44-2, मेहदी हसन: 9-1-36-0, शाकिब अल हसन: 9-0-55-1, महमूदुल्लाह: 5-0-17-1.

बांग्लादेश: स्कोरकार्ड

रन: 249/7, ओवर: 50, एक्स्ट्रा: 7.

विकेट पतन: 16/1, 18/2, 81/3, 81/4, 87/5, 215/6, 236/7.

गेंदबाजी: आफताब आलम: 10-0-54-3, मुजीब उर रहमान: 10-0-35-1, गुलबदीन नइब: 9-0-58-0, मोहम्मद नबी: 10-0-44-0, राशिद खान: 10-0-46-1, समिउल्लाह शिनवारी: 1-0-9-0.

रहीम के पांच हजार रन पूरे: मुशफिकुर रहीम ने 33 रन की पारी में अपने पांच हजार वनडे रन पूरे कर लिए। रहीम ऐसा करने वाले तीसरे बांग्लादेशी खिलाड़ी बने।

During his today's knock of 33, .@mushfiqur15 become the third Bangladesh batsman to score 5000 runs in ODI's. #BANvAFG pic.twitter.com/UFmKE5JFyB