Asia Cup Hybrid Model; Pakistan Najam Sethi React After Approval

एशिया-कप 2023...नजम सेठी बोले: हमारे फैंस टीम इंडिया को पाकिस्तान में खेलते देखना पसंद करते; लेकिन हम BCCI की स्थिति समझते हैं

PCB के प्रेसिडेंट नजम सेठी ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी को बड़ी सफलता बताया है।

एशिया कप 2023 के हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रेसिडेंट नजम सेठी ने कहा, हमारे फैंस 15 साल में पहली बार टीम इंडिया को पाकिस्तान में खेलते देखना पसंद करते, लेकिन हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की स्थिति को समझते हैं। PCB की तरह ही BCCI को भी बॉर्डर पार करने के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है।'

चलिए, देर आए, लेकिन दुरुस्त आए

सेठी ने आगे कहा, 'एशिया कप पाकिस्तान आ रहा है, सितंबर में। यही हमारा वादा था और हमने अपना वादा निभाया है। आखिरी बार साल 2008 में पाकिस्तान में दो से अधिक टीमें एकसाथ खेली थीं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी। बड़ी अफवाहें उड़ीं। चलिए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए।

एशिया कप के 4 मैच पाकिस्तान और 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे

एशिया कप के लिए पीसीबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) को हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव दिया था, जिसे गुरुवार को मंजूरी मिल गई। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 के मैच पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाएंगे।

पाकिस्तान में टूर्नामेंट के सिर्फ 4 मैच होंगे। बाकी 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे। शुरुआती ग्रुप स्टेज के चार मैच पाकिस्तान में होंगे। इनमें एक ग्रुप से पाकिस्तान Vs नेपाल मैच और दूसरे ग्रुप से अफगानिस्तान Vs बांग्लादेश, अफगानिस्तान Vs श्रीलंका और बांग्लादेश Vs श्रीलंका मैच शामिल हैं। यानी पाकिस्तान में भारत का एक भी मैच नहीं होगा। फाइनल भी श्रीलंका में ही खेला जाएगा।

31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच होने जा रहे इस टूर्नामेंट के कौन से मैच किस शहर में होंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

टीम इंडिया ने आखिरी बार 2008 में पाकिस्तान का दौरा किया था

टीम इंडिया आखिरी बार साल 2008 में खेले गए एशिया कप के लिए पाकिस्तान गई थी। यानी 15 साल हो गए टीम इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। वहीं आखिरी बाइलेट्रल सीरीज 2006 में खेलने गई थी। दोनों देशों के बीच आखिरी बाइलेट्रल सीरीज जनवरी 2013 में भारत में हुई थी। पाकिस्तान ने इस दौरे पर 3 वनडे और 2 टी-20 खेले थे।

इसके बाद दोनों देश मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में ही भिड़े। दोनों के बीच सभी फॉर्मेट के कुल 15 मुकाबले ही हो सके। इनमें 8 वनडे और 7 टी-20 खेले गए। इनमें भारत ने 11 और पाकिस्तान ने 4 जीते।

