Danik Bhaskar | Sep 20, 2018, 10:53 AM IST

दुबई. एशिया कप के पांचवें मैच में बुधवार को भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। यह गेंदें शेष रहते भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है। भारत ने 163 रन के लक्ष्य को 29 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले टीम इंडिया ने 2006 में मुल्तान में 17.3 ओवर शेष रहते पाक पर जीत हासिल की थी।

10 साल बाद लगातार दो दिन में दो मैच जीते: एशिया कप में यह दूसरी बार है कि जब भारत ने लगातार दो दिनों में पहले हॉन्गकॉन्ग और फिर पाकिस्तान को हराया। 2008 में भारत ने 25 जून को हॉन्गकॉन्ग को 256 रन और 26 जून को पाकिस्तान को छह विकेट से हराया था। इसके अलावा 2010 में त्रिकोणीय सीरीज में 10 जनवरी को श्रीलंका और 11 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल की।



टूर्नामेंट में भारत के अगले मैच: भारतीय टीम लगातार दो दिन मैच खेलने के बाद सिर्फ एक दिन ही आराम कर सकेगी। सुपर-4 में 21 सितंबर को उसका मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके बाद भारत 23 सितंबर को पाकिस्तान और 25 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा।

भारत के खिलाफ पाक का पिछले पांच साल में सबसे कम स्कोर: इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उसकी पूरी टीम 43.1 ओवर में 162 रन पर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ पिछले पांच साल में यह सबसे कम स्कोर है। इससे पहले 2013 में दिल्ली वनडे में 157 रन पर सिमट गई थी।

पाकिस्तान के 3 रन पर गिरे थे दो विकेट: पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 3 रन पर उसके दो विकेट गिर गए थे। भुवनेश्वर ने इमाम उल हक और फख्र जमां को पहले पांच ओवर में ही पवेलियन भेज दिया। उन्होंने कुल 3 विकेट लिए। भारत की ओर से केदार जाधव ने भी तीन विकेट लिए।

बाबर-मलिक ने पारी को संभाला: फख्र और इमाम के आउट होने के बाद बाबर आजम और शोएब मलिक ने पारी को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 82 रन जोड़े। बाबर ने 47 और शोएब मलिक ने 43 रन की पारी खेली। पाकिस्तान का स्कोर जब 85 रन था, तब कुलदीप ने बाबर को बोल्ड कर दिया। उनकी जगह आए कप्तान सरफराज अहमद भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और 6 रन बनाकर आउट हो गए। टीम का स्कोर जब 100 रन था, तब शोएब मलिक रन आउट हो गए। इसके बाद फहीम अशरफ (21 रन) को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सका।

रोहित-शिखर ने दी मजबूत शुरुआत: लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पहले विकेट के लिए 86 रन जोड़े। रोहित ने करियर का 35वां और पाकिस्तान के खिलाफ छठा अर्धशतक लगाया। जब उनका स्कोर 52 रन था, तब शादाब खान ने उन्हें बोल्ड कर दिया। टीम के स्कोर में 18 रन ही जुड़े थे कि शिखर धवन 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद दिनेश कार्तिक (31 रन) और अंबाती रायुडू (31) ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया।

गेंदबाजी बनी मजबूती: चोट के कारण इंग्लैंड दौरे पर सभी मैच नहीं खेल सके भुवनेश्वर पहले मैच में हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ भी विकेट लेने में नाकाम रहे थे। उन्होंने आज टीम को दो शुरुआती विकेट दिलाए। भुवनेश्वर के अलावा बुमराह, कुलदीप और चहल ने भी अच्छी गेंदबाजी की। बुमराह ने दो और कुलदीप ने एक विकेट ले लिया। शोएब मलिक को अंबाती रायुडू ने रन आउट किया। बल्लेबाजी में भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए दो अर्धशतकीय साझेदारी की।



फील्डिंग रही टीम इंडिया की कमजोरी: हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ शुरुआती 35 ओवर में गेंदबाजों का प्रदर्शन खराब था, तो आज फील्डिंग में टीम इंडिया पिछड़ गई। धोनी ने विकेट के पीछे दो कैच और भुवनेश्वर ने मिडविकेट पर एक कैच टपकाया। शोएब मलिक को दो जीवनदान मिले।

हार्दिक पंड्या स्ट्रेचर पर लौटे: मैच के दौरान टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर आई, जब 18वें ओवर की पांचवीं गेंद करते समय हार्दिक पंड्या चोटिल हो गए। उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया। बीसीसीआई ने ट्वीट कर कहा, "उनके कमर के निचले हिस्से में चोट लगी है।"

Injury update - @hardikpandya7 has an acute lower back injury. He is able to stand at the moment and the medical team is assessing him now.

Manish Pandey is on the field as his substitute #TeamIndia #AsiaCup pic.twitter.com/lLpfEbxykj