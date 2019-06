Dainik Bhaskar Jun 20, 2019, 03:05 PM IST

नॉटिंघम. वर्ल्ड कप के 26वें मैच में गुरुवार को डिफेंडिंग चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने टीम में तीन बदलाव किए। मार्क्स स्टोइनिस, एडम जम्पा और नाथन कूल्टर नाइल की टीम में वापसी हुई। शॉन मार्श, जेसन बेहरेनडॉर्फ और केन रिचर्डसन को बाहर कर दिया। वहीं, बांग्लादेश ने दो बदलाव किए। शब्बीर रहमान और रूबेल हुसैन को अंतिम एकादश में शामिल किया गया। मोहम्मद सैफुद्दीन और मोसादेक हुसैन को चोट के कारण मैच से बाहर होना पड़ा।

दोनों टीमें

बांग्लादेश: मशरफे मुर्तजा (कप्तान), तमीम इकबाल, सौम्य सरकार, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम (विकेटकीपर), लिटन दास, महमूदुल्लाह, शब्बीर रहमान, मेहदी हसन, मुस्तफिजुर रहमान, रूबेल हुसैन।

ऑस्ट्रेलिया: एरॉन फिंच (कप्तान), डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्क्स स्टोइनिस, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), नाथन कूल्टर नाइल, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, एडम जम्पा।

Bangladesh have only one ODI win against Australia over the years.



It came almost to the day, on 18 June in Cardiff in 2005.



Can they get a second win today?#AUSvBAN | #CWC19 | #RiseOfTheTigers pic.twitter.com/V7DBjXHJiy