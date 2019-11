Dainik Bhaskar Nov 22, 2019, 10:08 AM IST

खेल डेस्क. 16 साल के पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। मैच के पहले बॉलिंग कोच वकार यूनिस ने इस युवा खिलाड़ी को टेस्ट कैप सौंपी। इस दौरान नसीम काफी भावुक नजर आए। फोटोज में दिखा कि नसीम की आंखों में आंसू आ गए। साथी खिलाड़ियों ने उन्हें समझाया और हौसला अफजाई भी की। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। नसीम को दूसरे दिन लंच तक कोई विकेट तो नहीं मिला लेकिन उन्होंने डेविड वॉर्नर और जो बर्न्स जैसे बल्लेबाजों को रफ्तार और स्विंग से परेशान जरूर किया।

मां का इंतकाल लेकिन नसीम ऑस्ट्रेलिया में ही

युवा नसीम के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा बेहद अहम है। पिछले हफ्ते ही उनकी मां का स्वर्गवास हुआ। चाहते तो वो स्वदेश लौट सकते थे। लेकिन, इस युवा गेंदबाज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने टीम प्रबंधन से कहा कि वो खेलना चाहते हैं क्योंकि उनकी मरहूम मां का भी यही सपना था कि बेटा पाकिस्तान के लिए खेले। गुरुवार को यह सपना भी पूरा हुआ लेकिन नसीम की अम्मी बेटे को पाकिस्तान की जर्सी में नहीं देख पाईं।

“What amazing scenes. An emotional time." 👏 Naseem Shah bursts into tears after receiving first Test cap from Pakistan great Waqar Younis. 👉 https://t.co/suIMcGL2cy pic.twitter.com/FxZQPzjpVP

A proud moment for Naseem Shah to receive his Test cap at the hands of @waqyounis99. #AUSvPAK pic.twitter.com/XCvV8YUx1A