रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से हराया, लास्ट बॉल पर हुआ मैच का फैसला

स्पोर्ट्स डेस्क. दो टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में ने मेजबान भारत को 3 विकेट से हरा दिया। इस बेहद रोमांचक मैच का फैसला आखिरी बॉल पर हुआ। मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 126 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने मैच की आखिरी बॉल पर 127/7 रन बनाकर मैच जीत लिया। घरेलू जमीन पर टी20 फॉर्मेट में भारत की सात मैच बाद ये पहली हार है। कोल्टरनाइल को उनकी शानदार बॉलिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सीरीज का अगला मैच 27 तारीख को होगा।



ऐसा रहा आखिरी ओवर का रोमांच...

- 127 रन के टारगेट का पीछा करते हुए कंगारू टीम ने 19 ओवर बाद113/7 रन बना लिए थे। आखिरी ओवर में जीत के लिए उसे 14 रन की जरूरत थी। जिन्हें बनाना आसान नहीं था।

- आखिरी ओवर करने आए। उनके सामने क्रीज पर पैट कमिंस थे। वहीं नॉन स्ट्राइकर एंड पर रिचर्डसन खड़े हुए थे।

आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को बनाने थे 14 रन



19.1 ओवर- कमिंस ने 1 रन लिया (बचे जरूरी रन- 13)

19.2 ओवर- रिचर्डसन ने चौका मार दिया (बचे जरूरी रन- 9)

19.3 ओवर- रिचर्डसन ने 2 रन बनाए (बचे जरूरी रन- 7)

19.4 ओवर- रिचर्डसन ने 1 रन बनाए (बचे जरूरी रन- 6)

19.5 ओवर- कमिंस ने चौका लगा दिया (बचे जरूरी रन- 2)

19.6 ओवर- कमिंस ने 2 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी

मैच समरीः

भारत- 126/7 (राहुल- 50, धोनी- 29*, कोहली-24, कोल्टरनाइल- 3/26)

ऑस्ट्रेलिया- 127/7 (मैक्सवेल- 56, शॉर्ट- 37, हैंड्सकॉम्ब- 13, बुमराह- 3/16)

बुमराह ने की मेहनत, यादव ने फेरा पानी

- बुमराह ने भारत की ओर से 16 रन देकर सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने फिंच, हैंड्सकोम्ब और कोल्टरनाइल को आउट किया। 19वें ओवर में उन्होंने जो दो विकेट लिए थे, उसके बाद कंगारू टीम जबरदस्त प्रेशर में आ गई थी। लेकिन यादव की बॉलिंग ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। उमेश ने 4 ओवर में 35 रन दे दिए और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला।

Australia's Nathan Coulter-Nile is named Player of the Match in Vizag after his 3/26 helped restrict India to a reachable total 👏 #INDvAUS pic.twitter.com/BSJelOZAp5