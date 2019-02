खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया ने दो टी-20 सीरीज के पहले मैच में भारत को तीन विकेट से हरा दिया। घरेलू मैदान पर भारत 7 मैच के बाद हारा। उसे पिछली हार 2017 में न्यूजीलैंड से मिली थी। ओवरऑल बात करें तो भारतीय टीम ने जून 2016 के बाद पहली बार लगातार दो टी-20 इंटरनेशनल मैच गंवाए हैं। इससे पहले न्यूजलैंड दौरे पर आखिरी टी-20 में भी भारत हार गया था।

इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 126 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 127 रन के लक्ष्य को 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। 20वें ओवर में उसे 14 रन चाहिए थे। झाए रिचर्डसन और पैट कमिंस ने टीम को जीत दिला दी। ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने सर्वाधिक 56 रन बनाए। यह उनके करियर का छठा अर्धशतक है। उन्होंने डी आर्सी शॉर्ट के साथ तीसरे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की। शॉर्ट ने 37 रन बनाए।



आखिरी 6 गेंद में भारत के हाथ से फिसली जीत

18वें ओवर के खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट पर 111 रन था। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 19वां ओवर फेंकने के लिए जसप्रीम बुमराह को गेंद थमाई।

19 ओवर पूरे होने के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 विकेट पर 113 रन था। उसे जीत के लिए 6 गेंद में 14 रन बनाने थे। कोहली ने उमेश यादव को आखिरी ओवर फेंकने की जिम्मेदारी सौंपी।

टी-20 इंटरनेशनल में 5 साल बाद आखिरी गेंद पर हारा भारत

टी-20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ किसी टीम ने पांच साल बाद आखिरी गेंद पर जीत हासिल की है। इससे पहले भारत को 2014 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड ने आखिरी गेंद पर हराया था।

आखिरी गेंद पर चौथी बार हारा भारत

राहुल ने करियर का पांचवां अर्धशतक लगाया

इससे पहले टीम इंडिया के लिए लोकेश राहुल ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। यह उनके करियर का पांचवां अर्धशतक है। उन्होंने 8 मैच के बाद अर्धशतकीय पारी खेली। महेंद्र सिंह धोनी 29 रन बनाकर नाबाद रहे। करण जौहर के टीवी चैट शो में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले राहुल को टीम से सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि, बीसीसीआई ने बाद में निलंबन हटा लिया था। उन्हें न्यूजीलैंड दौरे के दौरान टीम में रखा गया था, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला था।

घरेलू मैदान पर पिछले 9 मैच में टीम इंडिया का प्रदर्शन

कोहली एक टीम के खिलाफ 500+ रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज

कप्तान विराट कोहली ने 24 रन का योगदान दिया। कोहली ने अपनी पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 500 रन पूरे कर लिए। वे टी-20 में एक टीम के खिलाफ 500+ रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं।

ऐसे गिरे भारत के विकेट

खिलाड़ियों ने पुलवामा हमले के शहीदों को याद किया

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम मैच में काली पट्टी बांधकर उतरी। दोनों टीमों ने पुलवामा हमले के शहीदों की याद में दो मिनट का मौन रखा।

मार्कंडेय का डेब्यू

दाएं हाथ के स्पिनर मार्कंडेय को इस मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। वे देश के 79वें टी-20 खिलाड़ी हैं। मार्कंडेय को कुलदीप यादव की जगह 15 सदस्यीय टीम में लिया गया है। उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए पिछले सीजन में 14 मैच में 15 विकेट लिए। वहीं, पिछले पांच घरेलू मुकाबलों में 17 विकेट हासिल किए। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया के पीटर हैंड्सकॉम्ब ने टी-20 में डेब्यू किया।

