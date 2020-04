दैनिक भास्कर Apr 25, 2020, 02:12 PM IST

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने कहा है कि विराट कोहली में सचिन तेंदुलकर का रिकार्ड तोड़ने की क्षमता है। हालांकि, सचिन के बड़े रिकार्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। सचिन क्रिकेट के भगवान की तरह हैं। ऐसे में आप यह कैसे कह सकते हैं कि कोई सचिन से भी आगे निकल सकता है। क्या कोई भगवान से बेहतर हो सकता है? इसके लिए हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। अगर तथ्यों के आधार पर रन की संख्या के बारे में बात करें तो विराट ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले सात से आठ साल के क्रिकेट के दौरान वे जिस दर से रन बना रहे है, वह निश्चित तौर पर सचिन का रिकार्ड तोड़ सकते हैं।

तेंदुलकर ने 49 एकदिवसीय और 51 टेस्ट शतक बनाए हैं। वे 100 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। वहीं, कोहली ने अपने करियर में अब तक 44 एकदिवसीय शतक और 27 टेस्ट शतक बनाए हैं। तेंदुलकर की बराबरी करने के लिए उन्हें अब और 29 शतक बनाने होंगे। ऐसे में यह देखना होगा कि वह अपना प्रदर्शन किस तरह से जारी रखते हैं।

तीन कारण हैं जिससे विराट सचिन की बराबरी कर सकते हैं: ली

ली ने कहा कि तीन ऐसे कारण है जिससे मुझे लगता है कि विराट सचिन की बराबरी कर सकते हैं। सबसे पहला और अहम कारण है कि विराट निश्चित तौर पर एक बल्लेबाज के तौर पर प्रतिभाशाली है। दूसरी कारण उनकी फिटनेस है। कोहली 30 साल की उम्र में भी काफी फिट हैं। तीसरा कारण यह है कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए उनके पास मानसिक ताकत है। वह अपनी प्रतिभा के साथ इसे आसानी से कर लेंगे। अगर विराट फिट रहते हैं तो यह उनकी मानसिक मजबूती कही जा सकती है।

ली ने सचिन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी

ली ने शुक्रवार को सचिन तेंदुलकर को उनके 47 वें जन्मदिन पर ट्वीट किया था, हैप्पी बर्थडे लेजेंड सचिन तेंदुलकर। अब मैदान पर लड़ाईयां खत्म हो गई हैं, हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। सुरक्षित रहें दोस्त और जन्मदिन बेहतर ढंग से मनाएं।

Happy birthday legend @sachin_rt

Even though that the battles on the cricket field have now ceased, the friendships will last forever!

Stay safe mate and have a wonderful celebration 🎉 pic.twitter.com/2K3TdjDtxL