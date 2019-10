Dainik Bhaskar Oct 08, 2019, 02:51 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ होने वाली अगली दो टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को अपनी 14 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि ये टीम अगले साल घरेलू जमीन पर होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए चुनी गई है। एशेज सीरीज के दौरान 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे स्टीव स्मिथ की वापसी टीम में हो गई है। वे लगभग साढ़े तीन साल बाद टी-20 मैच खेलेंगे। उन्होंने आखिरी टी-20 मैच मार्च 2016 में मोहाली में भारत के खिलाफ खेला था।

स्मिथ के अलावा ओपनर डेविड वॉर्नर और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को भी टीम में शामिल किया गया है, जबकि सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को बाहर कर दिया गया है। एरोन फिंच को टीम की कप्तानी दी गई है, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स कैरी तथा पैट कमिंस को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है।

विश्व कप को ध्यान में रखकर चुनी टीम

टीम चयन को लेकर राष्ट्रीय चयनकर्ता ट्रेवर होर्न्स ने कहा, 'लगभग एक साल का समय ही बचा है जब ऑस्ट्रेलिया को टी-20 विश्व कप की मेजबानी करनी है। हमने यह टीम उसी विश्व कप को ध्यान में रखकर चुनी है।' उन्होंने कहा, 'हम एक ऐसी टीम बनाना चाहते थे, जिसे देखकर हमें लगता है कि हम इसके साथ टूर्नामेंट में जा सकते हैं। हमने जो टीम चुनी है उसकी भूमिका काफी स्पष्ट है और हमें भरोसा है कि ये सभी मैच स्थितियों में रोमांच करने की क्षमता रखती है।'

टॉप और मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट चुने

होर्न्स ने बताया 'बल्लेबाजी के लिए हमने टॉप और मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्टों चुना है। फिंच, वॉर्नर और स्मिथ के बाद मिडिल ऑर्डर के लिए हमें ग्लेन मैक्सवेल, बेन मैक्डरमट, एश्टन टर्नर और कैरी के रूप में हमें बेहतरीन विकल्प मिले।'

कई बड़े खिलाड़ी हो गए बाहर

इस साल की शुरुआत में भारत के खिलाफ हुई टी20 सीरीज खेलने वाले मार्कस स्टोइनिश, शॉन मार्श, डार्सी शॉर्ट, झाई रिचर्डसन, पीटर हैंड्सकॉम्ब, नाथन कोल्टर नाइल और नाथन लियोन को टीम से बाहर कर दिया गया है। इंग्लैंड में खेले गए विश्व कप में स्टोइनिस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और वे सिर्फ 87 रन ही बना पाए थे।

घरेलू परफॉर्मेंस का मिला फायदा

परफॉर्म नहीं करने वाले कई खिलाड़ियों को जहां टीम से बाहर किया गया है, वहीं घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले कई प्लेयर्स जैसे बिली स्टानलेक, बेन मैक्डरमट और केन रिचर्डसन को टीम में दोबारा शामिल किया गया है।

अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया खेलेगी दो सीरीज

ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और एक नवंबर को खेली जाएगी। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज की शुरुआत तीन नवंबर से होगी जो आठ नवंबर तक चलेगी।

श्रीलंका-पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम

एरोन फिंच (कप्तान), एश्टन एगर, एलेक्स कैरी (उपकप्तान), पैट कमिंस (उपकप्तान), ग्लैन मैक्सवेल, बेन मैक्डरमट, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, बिली स्टानलेक, मिशेल स्टार्क, एश्टन टर्नर, एंड्रयू टाई, डेविड वार्नर और एडम जम्पा।



