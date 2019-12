ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी इस साल फ्रेंच ओपन जीती थीं, यह उनका पहला ग्रैंडस्लैम था

बार्टी ने सीजन की शुरुआत 15वें स्थान से की थी, वे सितंबर में पहले स्थान पर पहुंची थीं

Dainik Bhaskar Dec 12, 2019, 04:13 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड नंबर-1 महिला टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी को डब्ल्यूटीए प्लेयर ऑफ द इयर चुना गया। वे इस साल फ्रेंच ओपन जीती थीं। यह उनका पहला ग्रैंडस्लैम खिताब था। बार्टी डब्ल्यूटीए रैंकिंग में 1976 के बाद पहले स्थान पर पहुंचने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला हैं। पिछली बार इवोन गालागोंग कावले पहले स्थान पर पहुंची थीं। बार्टी को 82% मीडिया वोट मिले। 23 साल की बार्टी ने सीजन की शुरुआत 15वें स्थान से की थी।

वोटिंग में बार्टी ने यूएस ओपनर जीतने वाली कनाडा की बियांका एंद्रेस्कू, रोमानिया की सिमोना हालेप और जापान की नाओमी ओसाका से आगे रहीं। बार्टी इस साल चार खिताब जीती। इनमें फ्रेंच ओपन के साथ-साथ डब्ल्यूटीए फाइनल्स भी शामिल है। उन्होंने इस साल 15 टूर्नामेंट में 57 मैच जीते।

.@ashbarty won't soon forget her 2019 season, and she adds to her accolades as the WTA Player of the Year --> https://t.co/qnkBn0Tqac pic.twitter.com/qPIO6erZLj — WTA (@WTA) December 11, 2019

बार्टी के ट्रेनर को डब्ल्यूटीए कोच ऑफ द इयर चुना गया

बार्टी साल का अंत पहले स्थान पर करेंगी। उनके 7851 अंक हैं। दूसरे स्थान पर काबिज चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा से बार्टी के 1911 अंक ज्यादा हैं। बार्टी के कोच क्रेग टिजर को डब्ल्यूटीए कोच ऑफ द इयर चुना गया। 19 साल की एंद्रेस्कू को न्यूकमर ऑफ द इयर चुना गया। अमेरिक की सोफिया केनिन को मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर और स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनिसिच को कमबैक प्लेयर ऑफ द इयर बनीं। टिमिया बेबोस और क्रिस्टिना मलादेनोविच को बेस्ट डबल्स टीम चुना गया।

