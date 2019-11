Dainik Bhaskar Nov 07, 2019, 10:38 AM IST

खेल डेस्क. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बुधवार को शादी की रस्म छोड़कर टीवी पर मैच देखते हुए एक कपल की फोटो को शेयर किया। आईसीसी ने लिखा, ‘अमेरिका में रहने वाले इस क्रिकेट फैन से एक संदेश मिला है। शादी के दौरान भी यह कपल क्रिकेट को देखना नहीं भूला।’ फोटो में नजर आ रहे पाकिस्तानी मूल के हसन तस्लीम ने खुद यह फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। जिसमें वे अपनी नई-नवेली दुल्हन के साथ बैठे हैं और पीछे चल रही टीवी में क्रिकेट मैच देख रहे हैं।

मंगलवार को शादी के बाद हसन ने पारंपरिक अंदाज में दुल्हन के साथ नॉर्थ अमेरिका में स्थित अपने घर में प्रवेश किया। इसी दौरान पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टी20 की सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा था। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था।

Here's a message we got from a fan in the US 👫#CoupleGoals



You know it's love when ... pic.twitter.com/4YuGImuXjW