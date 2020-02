Dainik Bhaskar Feb 12, 2020, 12:46 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने भारतीय टीम को त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में बुधवार को 11 रन से हरा दिया। इस सीरीज की तीसरी टीम इंग्लैंड की थी। इंग्लिश टीम सीरीज में सिर्फ एक मैच जीत सकी। फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने 20 ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बनाए। भारतीय टीम 20 ओवर में 144 रन पर ऑलआउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी प्लेयर ऑफ सीरीज और जेस जोनसेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं।

भारत के लिए स्मृति मंधाना ने 37 गेंद पर 66 रन की पारी खेली। उनकी तेज तर्रार पारी के बावजूद टीम इंडिया जीत हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने 12 चौके लगाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए बाएं हाथ की स्पिनर जोनासेन ने 4 ओवर में 12 रन देकर 5 विकेट लिए।

Jess Jonassen is the Player of the Match, for the second-best T20I figures by an Australian woman! 🙌https://t.co/oQ97f7Vfr1 | #AUSvIND pic.twitter.com/aMdhh4U5zu