Dainik Bhaskar Feb 08, 2020, 12:11 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शनिवार को तीन देशों की टी-20 सीरीज के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में भारत ने अपने सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा किया। यह टी-20 क्रिकेट में तीसरा सबसे बड़ा रन चेज है। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने दो गेंद पहले ही 177 बनाकर जीत दर्ज की। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए। वहीं, 16 साल की शेफाली वर्मा ने 28 गेंद पर 49 रन की पारी खेली। 93 रन की पारी खेलने वाली ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एश्ले गार्डनर मैन ऑफ द मैच रहीं।

ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट शून्य पर गिरा

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। कप्तान हरमनप्रीत का यह फैसला सही साबित होता भी दिखा। क्योंकि मैच की तीसरी गेंद पर ही भारत को पहली सफलता मिल गई। एलिसा हिली बिना खाता खोले आउट हो गईं। उन्हें दीप्ति शर्मा ने पवेलियन भेजा। इसके बाद बेथ मूनी और एश्ले गार्डनर के पारी को संभालते हुए दूसरे विकेट के लिए 62 रन जोड़े। इसी स्कोर पर हरलीन देओल ने मूनी को मंधाना के हाथों कैच आउट करा दिया। उन्होंने 16 रन बनाए। हालांकि, दूसरे छोर पर गार्डनर ने तेजी से रन बनाना जारी रखा। उन्होंने आउट होने से पहले 57 गेंद पर 93 रन बनाए। आखिरी के कुछ ओवरों में कप्तान मेग लैनिन ने तेजी से 37 रन बनाते हुए टीम के स्कोर को 173 तक पहुंचा दिया। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने दो, राजेश्वरी गायकवाड़, आरपी यादव और हरलीन ने 1-1 विकेट लिया।

