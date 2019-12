Dainik Bhaskar Dec 29, 2019, 12:54 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पीटर सिडल ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 35 साल के सिडल ने 67 टेस्ट में 221 विकेट लिए। सिडल ने 2008 में भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मोहाली में खेला था। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को अपने पहले टेस्ट विकेट के रूप में आउट किया था। सिडल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट के दौरान संन्यास का फैसला किया। उन्होंने इसकी जानकारी सबसे पहले साथी खिलाड़ियों को दी। सिडल को दूसरे टेस्ट से पहले टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हेें अंतिम एकादश में नहीं रखा गया।

सिडल ने 2010 में एशेज सीरीज के दौरान ब्रिस्बेन टेस्ट के दौरान हैट्रिक ली थी। उन्होंने इंग्लैंड के एलेस्टर कुक, मैट प्रायर और स्टुअर्ट ब्रॉड को आउट किया था। पैट कमिंस, जोश हेडलवुड और मिशेल स्टार्क के आने के बाद उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। वे 2016 से 2018 तक नहीं खेले। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 2018 में दुबई टेस्ट से वापसी की थी। इसके बाद वे पांच टेस्ट में 10 विकेट ही हासिल कर सके। उन्होंने 20 वनडे में 17 और दो टी-20 में तीन विकेट लिए।

Congratulations to Peter Siddle, a champion of our game, who has today announced his retirement from international cricket. He finished with 221 Test wickets, including a memorable Ashes hat-trick on his birthday at the Gabba. Thanks for the memories Sidds! pic.twitter.com/Rl8UChz8pI