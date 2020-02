Dainik Bhaskar Feb 10, 2020, 11:52 AM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद बांग्लादेश की अंडर-19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने इंडियन प्लेयर्स के साथ बदसलूकी की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैच के बाद बांग्लादेश के कप्तान अकबर अली ने भी इस पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी भावुक थे और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। दक्षिण अफ्रीका के पोश्चफेस्ट्रूम में रविवार को खेले गए फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को 3 विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीता।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जेपी डुमिनी ने मैच के बाद का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। इसमें दिख रहा है कि मैच जीतने के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी पिच के पास पहुंचे और भारतीय खिलाड़ियों के बीच घुसकर जश्न मनाने लगे। इस दौरान एक बांग्लादेशी प्लेयर भारतीय खिलाड़ियों के सामने खड़ा हो गया और कुछ अपशब्द कहने लगा। इसके बाद सामने खड़े भारतीय खिलाड़ी ने उसे दूर हटा दिया था। मैदान पर मौजूद अंपायर ने खिलाड़ियों को एक-दूसरे से दूर किया। सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों के बर्ताब की निंदा हो रही है।

Shameful end to a wonderful game of cricket. #U19CWCFinal pic.twitter.com/b9fQcmpqbJ

बांग्लादेश का रिएक्शन गंदा था: प्रियम

भारतीय कप्तान प्रियम गर्ग ने इस वाकये की निंदा की। उन्होंने स्पोर्ट्स वेबसाइट ईएसपीएन क्रिकेइन्फो से कहा, ‘‘हम सामान्य ही थे। हार जीत खेल का ही हिस्सा है। कभी आप जीतते हैं, तो कभी आपको हार झेलनी पड़ती है। लेकिन उनका (बांग्लादेश) का रिएक्शन बहुत गंदा था। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।’’

यशस्वी मैन ऑफ द सीरीज चुने गए

मैच में टॉस हारकर भारतीय टीम 47.2 ओवर में 177 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश को बारिश के कारण डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 46 ओवर में जीत के लिए 170 रन का लक्ष्य मिला। कप्तान अकबर अली के नाबाद 43 रन की बदौलत उसने 42.1 ओवर में 7 विकेट पर 170 रन बना लिए। यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द सीरीज और अकबर अली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। यशस्वी ने टूर्नामेंट में 6 मैच में सबसे ज्यादा 400 रन बनाए थे। वहीं, रवि बिश्नोई 17 विकेट के साथ शीर्ष पर रहे।

What happened after the historic final of ICC U19 Cricket World Cup is shameful.