Dainik Bhaskar Jun 25, 2019, 02:13 PM IST

खेल डेस्क. विश्व कप में 24 जून को हुए टूर्नामेंट के 31वें मैच में बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान को 62 रन से हरा दिया। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 262/7 रन बनाए थे, जवाब में अफगान टीम 47 ओवर में 200 रन पर ऑलआउट हो गई। मैच में बांग्लादेश की ओर से शाकिब अल हसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 51 रन बनाने के अलावा 5 विकेट भी लिए। उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया। शाकिब को अफगान टीम के स्पिनर मुजीब उर रहमान ने आउट किया। आईसीसी ने इस विकेट का वीडियो शेयर करते हुए फैंस से मुजीब की बॉल को लेकर सवाल पूछा।

आईसीसी ने शेयर किया वीडियो

मुजीब-उर-रहमान ने बांग्लादेश की पारी के दौरान 29.2 ओवर में शाकिब को एलबीडब्ल्यू करते हुए बांग्लादेश का तीसरा विकेट गिराया था। मैच के बाद ICC ने मुजीब की इसी बॉल का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और फैन्स से मुजीब की बॉल पहचानने को कहा।

फैंस से पूछा- क्या आपको समझ आ रही है बॉल?

मुजीब का गेंदबाजी एक्शन शेयर करते हुए ICC ने लिखा, 'इस वीडियो क्लिप को देखें और पहचानें कि मुजीब उर रहमान ने अपनी गेंदबाजी में क्या बदलाव किया है? शाकिब-अल-हसन तो नहीं समझ सके, लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं?'

पहचानने के लिए दिए तीन विकल्प

वीडियो में बॉल कर रहे मुजीब को स्लो मोशन में दिखाया जाता है, जिसमें उनका हाथ बॉल फेंकने से ठीक पहले रूक जाता है। फिर फैन्स को तीन विकल्प (गुगली, कैरम बॉल और ऑफ ब्रेक) देते हुए पूछा जाता है कि वे कौन सी बॉल कर रहे हैं।

जवाब भी बता दिया

वीडियो के अंत में जवाब बताते हुए कहा जाता है कि ये कैरम बॉल थी। बता दें कि इस मैच में अफगानिस्तान की ओर से स्पिन गेंदबाज मुजीब उर रहमान ने शानदार बॉलिंग की थी और 39 रन देकर 3 विकेट लिए।



Quiz time!



Watch this clip and figure out what variation Mujeeb Ur Rahman is bowling?



Shakib Al Hasan couldn't figure it out, but can you? 🙃 #CWC19 | #AfghanAtalan pic.twitter.com/2EH2FeJJ7v