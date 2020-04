दैनिक भास्कर Apr 19, 2020, 09:03 AM IST

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने कोरोनावायरस (कोविड-19) के खिलाफ लड़ाई के लिए मास्क फोर्स बनाई है। बीसीसीआई ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया है। इसमें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, विराट कोहली और मिताली राज समेत भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी दिखाई दिए। सभी ने लोगों को घर में मास्क बनाने और उसे सार्वजनिक स्थलों पर पहनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने ट्वीट कर लोगों से मास्क फोर्स टीम का हिस्सा बनने और समाज में जागरुकता लाने की अपील की।

दरअसल, देश में कोरोना के कारण 3 मई तक लॉकडाउन लगा है। जुलाई तक के लगभग सभी खेल टूर्नामेंट्स टाले या रद्द किए जा चुके हैं। इस दौरान खेल जगत के सभी दिग्गजों ने लोगों से घर में रहने और मास्क पहनने की अपील की।

मोदी ने मास्क फोर्स टीम की पहल का स्वागत किया

वीडियो में सचिन ने कहा, ‘‘घर में मास्क बनाइए और मास्क फोर्स का हिस्सा बनिए। याद रखिए कि 20 सेकंड तक हाथ धोना है और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है।’’ प्रधानमंत्री मोदी ने बीसीसीआई की टीम मास्क फोर्स मुहिम का स्वागत किया है। मोदी ने लिखा, ‘‘आज का सबसे अहम टास्क...टीम मास्क फोर्स का हिस्सा बनें। छोटा लेकिन जरूरी बचाव हमें सुरक्षित रख सकता है। सबसे जरूरी है कि समाज में जागरुकता भी लाएं।’’

Among the most important tasks today- be a part of #TeamMaskForce.



Small but essential precautions can keep us all safe.



Important to spread awareness about it... https://t.co/50vY3lF20J