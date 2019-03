अश्विन ने फील्ड पर किया वो काम, जिसके खिलाफ थे धोनी और कोहली, सबने मिलकर लिया था ये फैसला

. और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेले गए मैच में जोस बटलर के रनआउट को लेकर की आलोचना हो रही है। अश्विन की बॉलिंग के दौरान बटलर क्रीज से आगे निकल गए। इसी दौरान अश्विन ने उन्हें रनआउट कर दिया था। इस तरह के रनआउट को 'मांकड़िंग' कहा जाता है। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा कि फ्रेंचाइजी की टीमों के कप्तान और मैच रेफरी इस तरह से रनआउट के खिलाफ थे। यह एक मीटिंग में तय हुआ था और इसमें और भी मौजूद थे। हालांकि, अश्विन ने कहा कि यह सहज प्रतिक्रिया थी, इसमें खेलभावना कहां से आ गई? बीसीसीआई के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने भी कहा कि अश्विन को खेल की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए थी।

Jos Buttler departs after controversial run out from R Ashwin #IPL2019 #JosButler #josbutlerout #Aswhin pic.twitter.com/Q1oMOXHxWP