दैनिक भास्कर Mar 26, 2020, 02:11 PM IST

खेल डेस्क. देश में कोरोनावायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया। इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने गुरुवार को दोस्ताना अंदाज में कोरोना से लड़ने के लिए सलाह दी है। बोर्ड ने महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा समेत अन्य खिलाड़ियों की फोटो शेयर की। साथ ही बार-बार हाथ धोने, लॉकडाउन के दौरान घर में रहने और एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने जैसी जरूरी सलाह दी।

बीसीसीआई ने संदेश के कवर पर धोनी फोटो लगाई है। जिसमें वे गंभीर नजर आ रहे हैं। दूसरे फोटो में विकेटकीपर लोकेश राहुल और रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं। इसमें रोहित इशारा करते हुए घर पर रहने और बाहर न निकलने का संदेश दे रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में जसप्रीत बुमराह अपने साथी खिलाड़ी को दूर जाने का इशारा कर रहे हैं। ऐसे में बीसीसीआई ने सोशल डिस्टेंसिग का संदेश दिया है।

How to battle Coronavirus - A friendly Guide😎 pic.twitter.com/wbtpSMte6t

जडेजा ने हाथ साफ रखने का संदेश दिया

एक फोटो में जड़ेजा बाउंड्री पर कैच लेते दिख रहे हैं। इसके जरिए बीसीसीआई ने हाथ साफ रखने की सलाह दी। मौजूदा टीम में जडेजा सबसे बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं।

If you HAVE to get out, maintain distance ⬅️➡️ pic.twitter.com/0EVcwlGntX