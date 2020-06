दैनिक भास्कर Jun 02, 2020, 01:30 PM IST

कोरोनावायरस जैसी महामारी के बीच प्रवासी मजदूर समेत अन्य लोग अपने-अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे में उन्हें खाना और मास्क जैसी जरूरतों की मदद के लिए भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आगे आए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मदद करते हुए शमी का एक वीडियो शेयर किया है।

कोरोना की जंग में हम सब साथ हैं: बीसीसीआई

बीसीसीआई ने लिखा, ‘‘कोरोनावायरस से भारत एकजुट होकर लड़ रहा है। ऐसे में मोहम्मद शमी आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के नेशनल हाइवे 24 पर एक कैंप लगाया है। जहां घर लौट रहे लोगों को खाना और मास्क बांट रहे हैं। इस जंग में हम सब साथ हैं।’’

वीडियो में शमी बसों में जाकर लोगों को खाना, पानी और मास्क बांटते दिख रहे हैं। बीसीसीआई के ट्वीट पर उन्होंने कहा, ‘‘धन्यवाद, यह तो हमारा फर्ज है।’’

Thank you ye to farz hai hamara 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻