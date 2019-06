खेल डेस्क. भारतीय टीम वर्ल्ड कप में अपना तीसरा मैच नॉटिंघम में न्यूजीलैंड से खेलेगी। इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीसआई) ने टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का वीडियो शेयर किया। इसमें हार्दिक पंड्या ने सभी खिलाड़ियों के सीट के बारे में बता रहे हैं। वे सबसे पहले केदार जाधव की सीट पर गए। उनके बारे में कहा, ‘मुझे पता नहीं इनके एक्शन को क्या कहा जाए। आईसीसी को इस बात का भरोसा नहीं है कि वे गेंदबाजी करते हैं या बल्लेबाजी।’

As we gear up for #TeamIndia's fixture in Trent Bridge, @imkuldeep18 & @hardikpandya7 relive their Nottingham memories #CWC19 pic.twitter.com/H9AEorEoa1