Dainik Bhaskar Dec 24, 2019, 12:57 PM IST

खेल डेस्क. बीसीसीआई ने पीसीबी चीफ एहसान मनी के उस बयान का सख्त जवाब दिया है जिसमें उन्होंने भारत के सुरक्षा हालात को खतरनाक बताया था। बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट महिम वर्मा ने मनी को नसीहत देते हुए कहा कि भारत को सीख देने के बजाए पीसीबी चीफ को अपने मुल्क और उसकी हिफाजत की फिक्र करना चाहिए। महिम ने कहा- उन्हें पहले अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। हम अपने देश के हालात संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। पीसीबी चीफ ने सोमवार को एक इंटरव्यू में कहा था कि सुरक्षा के लिहाज से भारत में जोखिम पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा हैं। बीसीसीआई ने मंगलवार को इसका माकूल जवाब दिया।



भारत हर तरह से सक्षम

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख एहसान मनी के बयान पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने कड़ा रुख अख्तियार किया। न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा, “एहसान मनी पहले अपने गिरेबां में झांकें और अपने ही मुल्क के बारे में बात करें तो अच्छा होगा। भारत खुद और अपने सुरक्षा हालात संभालने में हर लिहाज से सक्षम है।

BCCI Vice President Mahim Verma on Pakistan Cricket Board Chief's reported statement 'India a far greater security risk than Pakistan’: They should first look within and think about their own country. We are capable enough to handle our country and security. pic.twitter.com/33QOhVh0bJ