Dainik Bhaskar Jun 29, 2019, 12:08 PM IST

लंदन. भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने शनिवार को पहली बार नई जर्सी में अपनी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कीं। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और मोहम्मद शमी समेत कई अन्य खिलाड़ी पहली बार टीम की नई नीली-नारंगी जर्सी पहने दिखाई दिए। आईसीसी ने अपने क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्विटर हैंडल से भी नई ड्रेस में खिलाड़ियों की फोटो पोस्ट की। इसमें पूछा गया- आप इस किट के बारे में क्या सोंचते हैं?

नई ड्रेस डिजाइन करने वाली कंपनी का कहना है कि इस साल वनडे और विदेश दौरों की किट को युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। यह भारतीय टीम के निडर भाव को दिखाता है। प्रेस रिलीज में कहा गया कि पिछली किट की तरह ही इसमें भी खिलाड़ियों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखा गया है। साथ ही यह जर्सी हल्की भी बनाई गई है, जिससे खिलाड़ी फील्ड में हर वक्त चुस्त रह सकेंगे।

What do you think of this kit? 💥 #TeamIndia | #CWC19 pic.twitter.com/Bv5KSfB7Uz