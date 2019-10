स्टोक्स ने विश्व कप फाइनल में खेली थी मैच विनिंग इनिंग

बोले- खुशी को शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन

Dainik Bhaskar Oct 03, 2019, 01:05 PM IST

लंदन. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन अवॉर्ड्स में 'प्लेयर ऑफ द ईयर' चुना गया। इस साल खेले गए आईसीसी विश्वकप में इंग्लैंड की टीम को चैम्पियन बनाने में स्टोक्स ने अहम भूमिका निभाई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए टूर्नामेंट के फाइनल में उन्होंने नाबाद 84 रन बनाए थे और 'मैन ऑफ द मैच' बने थे। वहीं हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई एशेज सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराने में भी उनका बड़ा रोल रहा।

डरहम के रहने वाले स्टोक्स की उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें इस अवॉर्ड के तहत दिए जाने वाले 'रेग हेटर कप' के लिए चुना गया। उनके अलावा इस अवॉर्ड की दौड़ में दक्षिण अफ्रीका के सिमोन हार्मर, इंग्लैंड के रेयान हिगिंस और इंग्लैंड के डॉमिनिक सिब्ले भी थे। 28 साल के स्टोक्स इस साल बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं। बीते महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में उन्होंने नाबाद 135 रन की पारी खेली थी और अपनी टीम को अविश्वसनीय जीत दिलाई थी।

'चांद पर होने जैसा महसूस कर रहा हूं'

अवॉर्ड जीतने के बाद स्टोक्स ने कहा, 'इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना बेहद कठिन है। मैं फिलहाल चांद पर होने जैसा महसूस कर रहा हूं, खिलाड़ियों को लगता है कि इस साल गर्मियों में मेरे प्रदर्शन के बाद मैं पीसीए प्लेयर्स अवॉर्ड जीतने के लायक हूं।' उन्होंने कहा, 'जब आपको ये पुरस्कार मिलता है तो आप खुद पर बहुत गर्व महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये सब आपके ही साथी हैं जिन्होंने आपके लिए वोट दिया है।'

विश्वकप जीत को शानदार कहा

स्टोक्स के मुताबिक, 'इस अवॉर्ड को हासिल करना एक बहुत बड़ा पल है, हालांकि भले ही ये एक व्यक्तिगत अवॉर्ड हो, लेकिन खेल पूरी टीम खेलती है, इसलिए जब मैंने इसे पाया है तो टीम के अन्य साथियों ने भी इसे पाया है। एक टीम के रूप में 2019 में हमने जो भी किया वो अभूतपूर्व है। विश्व कप को जीतना और एशेज सीरीज को ड्रॉ कराना बेहद शानदार रहा और ये कुछ ऐसा है जिस पर मुझे व्यक्तिगत रूप से और एक टीम के रूप में गर्व है।'

अन्य खिलाड़ियों ने भी जीते अवॉर्ड

समरसेट के टॉम बैंटन को पीसीए का 'यंग प्लेयर ऑफ द ईयर' चुना गया, वहीं इंग्लैंड की गेंदबाज सोफी एक्लेस्टोन ने 'वुमेन्स प्लेयर ऑफ द समर अवॉर्ड' जीता। पुरस्कार जीतने वाले अन्य खिलाड़ियों में क्रिस वोक्स को 'वनडे प्लेयर ऑफ द समर', स्टुअर्ट ब्रॉड को 'टेस्ट प्लेयर ऑफ द समर' और सिमोन हार्मर को 'काउंटी चैम्पियनशिप प्लेयर ऑफ द ईयर' दिया गया।

