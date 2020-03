Dainik Bhaskar Mar 03, 2020, 02:51 PM IST

खेल डेस्क. पश्चिम बंगाल ने कर्नाटक को 174 रन से हराकर रणजी ट्रॉफी 2020 के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर खेले गए मैच में आखिरी दिन कर्नाटक टीम 177 रन पर ही सिमट गई। जीत के लिए उन्हें 352 रन बनाने थे। कर्नाटक की दोनों पारियों को बंगाल के तेज गेंदबाजों ने झकझोर दिया। पहली पारी में ईशान पोरेल ने 5 विकेट लिए थे। दूसरी पारी में मुकेश कुमार ने 61 रन देकर 6 विकेट चटकाए। बंगाल की पहली पारी में 149 रन बनाने वाले अनूस्तुप मजूमदार मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए। 2006-07 सीजन के बाद पश्चिम बंगाल पहली बार फाइनल में पहुंची है।

राजकोट में सौराष्ट्र और गुजरात का मुकाबला चल रहा है। इसमें जीतने वाली टीम प. बंगाल से फाइनल खेलेगी। ये राजकोट में 9 मार्च से खेला जाएगा।

दूसरी पारी में भी नहीं चले कर्नाटक के बल्लेबाज

बंगाल के सामने 352 रन का लक्ष्य था। लेकिन, उनके बल्लेबाज तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के सामने टिक नहीं सके। मुकेश ने 21 ओवर में 61 रन देकर 6 विकेट लिए। पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले मीडियम पेसर ईशान पोरेल ने दूसरी पारी में 2 विकेट लिए। आकाश दीप को भी 2 विकेट मिले। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज लोकेश राहुल सिर्फ 2 गेंद ही खेल पाए। उन्हें पोरेल ने 0 पर एलबीडब्लू किया। देवदत्त पडिक्कल ने 62 और अभिमन्यु मिथुन ने 38 रन बनाए। कर्नाटक के पांच बल्लेबाज दो अंकों में भी नहीं पहुंच सके।

That winning feeling! 👏👏 Bengal beat Karnataka by 174 runs to seal a place in the @paytm #RanjiTrophy 2019-20 final. 👌👌 Scorecard 👉 https://t.co/8vuWwOBGXI #BENvKAR @CabCricket pic.twitter.com/etHvg7IHtn

One step closer to Glory! #TeamBengal outplayed #Karnataka across all departments to win the semi final of the #RanjiTrophy at their home ground, #EdenGardens.#CAB#BENvKAR#SupportTeamBengal pic.twitter.com/UyzheFqE9Q