Dainik Bhaskar Dec 20, 2018, 08:46 AM IST

ब्रिस्बेन. क्रिकेट के 141 के इतिहास में पहली बार किसी मैच में टॉस बैट से किया गया। ऑस्ट्रेलिया में बुधवार से शुरू हुए बिग बैश टी-20 लीग के आठवें सीजन का पहला मैच एडिलेड स्ट्राइकर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच खेला गया। मैच में बैट से टॉस हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी मैथ्यू हेडन ने बैट उछालकर टॉस कराया। एडिलेड के कप्तान कोलिन इंग्राम ने टॉस जीता।

