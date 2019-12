बॉब विलिस ने 1981 में एशेज सीरीज के हैडिंग्ले टेस्ट की एक पारी में 43 रन देकर रिकॉर्ड 8 विकेट लिए थे

पूर्व तेज गेंदबाज ने अपने करियर में 90 टेस्ट में 325 और 64 वनडे में 80 विकेट लिए

बॉब 1984 में संन्यास के वक्त डेनिस लिली (355) के बाद सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज थे

Dainik Bhaskar Dec 05, 2019, 11:14 AM IST

खेल डेस्क. इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज बॉब विलिस का बुधवार को निधन हो गया। वे 70 साल के थे। बॉब तीन साल से कैंसर से जूझ रहे थे। सौरव गांगुली, सर विवियन रिचर्ड, केविन पीटरसन समेत दुनियाभर के क्रिकेटर्स ने श्रद्धांजलि दी। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि उन्हें बॉलिंग करते नहीं देख सका। इसका अफसोस रहेगा। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा था।

I wasn’t fortunate enough to see him bowl but loved his sense of humour and insights on the game.

Heartfelt condolences to the family and friends of Bob Willis. #RIPBobWillis — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) December 5, 2019

बॉब ने जनवरी 1971 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था। जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ सितंबर 1973 में वनडे में डेब्यू किया था। 1984 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। बॉब ने अपने करियर में 90 टेस्ट में 325 और 64 वनडे में 80 विकेट लिए।

बॉब ने 18 टेस्ट और 29 वनडे में कप्तानी की

संन्यास के दौरान बॉब ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली (355) के बाद टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज थे। उन्होंने 1981 में एशेज सीरीज के तीसरे हैडिंग्ले टेस्ट की एक पारी में 43 रन देकर 8 विकेट लिए थे, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 18 टेस्ट और 29 वनडे में कप्तानी भी की थी।

So sad at the news of bob Willis .. may his soul rest in peace .. love to his entire family @bcci @SkyCricket @nassercricket .. india Will miss a stalwart .. — Sourav Ganguly (@SGanguly99) December 4, 2019

Such a sad time for cricket fans all around the world. Rest In Peace Bob.



You shall be remembered forever for what you have done on the pitch! #BobWillis pic.twitter.com/kpv5BsCyyL — Sir Vivian Richards (@ivivianrichards) December 4, 2019