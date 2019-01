सिडनी. बिग बैश लीग (बीबीएल) में खेले गए एक मैच में न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने शानदार फील्डिंग की। उन्होंने सिक्स के लिए जा रही गेंद को मैदान के अंदर ही रोक लिया। हालांकि, वे कैच लेने से चूक गए। यह शॉट सिडनी थंडर्स के बल्लेबाज जेम्स विन्स ने 17वें ओवर में मुजीब-उर-रहमान की गेंद पर लगाया था।

रविवार को एससीजी में सिडनी थंडर्स और ब्रिसबेन हीट के बीच मैच खेला गया। सिडनी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 177 रन का टारगेट दिया था। जवाब में ब्रिसबेन की पूरी टीम 18.1 ओवर में महज 98 रन पर ऑलआउट हो गई। सिडनी ने यह मैच 79 रन से जीत लिया। मैच में सिडनी के जेम्स विन्स ने 75 रन की पारी खेली, जबकि ब्रिसबेन की ओर से मैकुलम ने 27 रन बनाए।

No catch but how did Brendon McCullum stop this from going for a boundary!?#BBL08 | @BKTtires pic.twitter.com/BZagW88nQ7