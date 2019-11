एयपोर्ट पर अपनी पूर्व सह-अभिनेत्री के साथ मिले ब्रेट ली

ली और तनिष्ठा ने फिल्म 'अनइंडियन' में साथ काम किया था

Dainik Bhaskar Nov 12, 2019, 04:23 PM IST

खेल डेस्क. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने सोमवार को एक फोटो शेयर किया, जिसमें वे इंडियन एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'मेरी सह-अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी के साथ भारत में यूं अचानक टकराना बेहद अच्छा रहा। नवाजुद्दीन के साथ आपकी नई फिल्म 'रोम-रोम में' के लिए शुभकामनाएं।' ली ने ये फोटो दिल्ली एयरपोर्ट पर लिया। इस बारे में उन्होंने तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन तनिष्ठा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में इस बारे में बताया।

ब्रेट ली ने तनिष्ठा को अपनी सह-अभिनेत्री इसलिए बताया, क्योंकि दोनों ने साल 2015 में आई फिल्म 'अनइंडियन' में साथ काम किया था। इसके साथ ही ली ने तनिष्ठा को उनकी आने वाली फिल्म 'रोम-रोम में' के लिए भी बधाई दी। जिसमें वे बॉलीवुड कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नजर आएंगी। अपने इस ट्वीट में उन्होंने सिद्दीकी को भी टैग किया।

So nice to randomly bump into my co actor @TannishthaC

in 🇮🇳 Best of luck with your new film

Roam Rome Mein #roamromemein @Nawazuddin_Shttps://t.co/FtXWLZ7UmQ pic.twitter.com/WyiLxmkyri — Brett Lee (@BrettLee_58) November 11, 2019

तनिष्ठा ने फेसबुक पर फोटो शेयर किया

इस मुलाकात के बारे में तनिष्ठा ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर बताया। ली के साथ फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'सुबह की शुरुआत का इससे शानदार तरीका नहीं हो सकता। दिल्ली एयरपोर्ट पर मैं कोलकाता की मेरी फ्लाइट का इंतजार कर रही थी, तभी मैंने अपना नाम सुना... पीछे मुड़ी तो पता है किसे देखा? जिन सबसे अद्भुत आत्माओं को मैं जानती हूं उनमें से एक... तुम क्या कहते हो अनुपम शर्मा...#झलकी#रोमरोममें'। इसके साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं देने के लिए ली को शुक्रिया भी लिखा।

रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी 'अनइंडियन'

'अनइंडियन' इंडो-ऑस्ट्रेलियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। जिसमें ब्रेट ली और तनिष्ठा चटर्जी के अलावा सुप्रिया पाठक और गुलशन ग्रोवर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये एकमात्र ऐसी फिल्म है, जिसमें ली ने लीड रोल में निभाया था। इसके अलावा वे हरमन बावेजा स्टारर फिल्म 'विक्ट्री' में भी कुछ अन्य क्रिकेटर्स के साथ कैमियो करते नजर आ चुके हैं। उधर चटर्जी ने 'एंग्री इंडियन गॉडेस' और 'पार्च्ड' जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया है।

अगले साल भारत में खेलते दिखेंगे ली

ब्रेट ली अगले साल भारत में होने वाली 'रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी20' प्रतियोगिता में हिस्सा लेगें। जिनमें उनके अलावा सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और वीरेंद्र सहवाग जैसे अन्य रिटायर्ड क्रिकेटर्स भी नजर आएंगे। अपने क्रिकेट करियर के दौरान ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेंदबाज रहे। उन्होंने 76 टेस्ट मैचों में 310 विकेट लिए वहीं 221 वनडे से उनके नाम पर 380 विकेट और 25 एकदिवसीय मैचों में 28 विकेट हैं।

फैंस ने ब्रेट ली पर बरसाया प्यार

ब्रेट ली का ट्वीट देखने के बाद सोशल मीडिया पर मौजूद उनके फैंस उनकी तारीफ करने लगे। यूजर्स ने उनकी फिल्म 'अनइंडियन' को बेहतरीन बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की। एक यूजर ने लिखा, 'मुझे अनइंडियन बहुत पसंद आई, आप दोनों बहुत अच्छे थे।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'काश किसी दिन मैं भी आपसे अचानक टकरा जाऊं।' एक यूजर ने लिखा, 'सुपरस्टार हम चाहते हैं कि आप बॉलीवुड में एक और फिल्म करें।'

I totally loved UnIndian😘 you both were really great — Shemi K P (@p_shemi) November 11, 2019

Unindian was a great movie 👍 — jalal shah (@IMAFGHAN) November 11, 2019

My superstar is with Unindian ladystar 😍😍😍#bowling_king — Mr. RAI (@MrRaiofficial) November 11, 2019