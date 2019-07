Dainik Bhaskar Jul 09, 2019, 06:39 PM IST

खेल डेस्क. विश्व कप क्रिकेट 2019 के पहले सेमीफाइनल में मंगलवार को टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला चल रहा है। न्यूजीलैंड ने शुरुआती दो ओवर मेडन खेले और जब पहला रन बनाया तो उसके कुछ ही देर में मार्टिन गुप्टिल का विकेट गंवा दिया। इसके बाद कप्तान केन विलियम्सन विकेट पर आए और टीम इंडिया की धारदार गेंदबाजी से जूझते दिखे। किवी कप्तान ने 95 गेंद खेलकर 67 रन बनाए। इसमें 6 चौके शामिल थे। विलियम्सन की धीमी पारी की चर्चा कमेंट्री बॉक्स से लेकर सोशल मीडिया तक सुनाई दी। युजवेंद्र चहल की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने उन्हें कैच किया। यहां हम आपको विलियम्सन की बल्लेबाजी और उनका विकेट लेने वाले चहल पर आए कुछ रोचक ट्वीट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

🕺 for 🇮🇳

😔 for 🇳🇿



The fans know the Williamson wicket was a big moment in the game! #CWC19 | #INDvNZ pic.twitter.com/cpz9juxkHa