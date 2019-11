टिकट होने के बाद भी एयरलाइन ने गेल से कहा कि सीट खाली नहीं है

एयरलाइन ने गेल को बिजनेस क्लास की जगह इकोनॉमी क्लास में बैठने को कहा

Dainik Bhaskar Nov 04, 2019, 06:25 PM IST

खेल डेस्क. वेस्टइंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल ने सोमवार को एक ट्वीट करते हुए एमिरेट्स एयरलाइंस पर अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने बताया कंफर्म टिकट होने के बाद भी उन्हें फ्लाइट में सवार नहीं होने दिया गया। इस कारण उन्हें दूसरे फ्लाइट से जाना पड़ेगा, जिससे उनका काफी वक्त बर्बाद हो जाएगा। गेल की नाराजगी देख फ्लाइट कंपनी ने उनसे तुरंत माफी मांग ली और इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। हालांकि, गेल ने अपने ट्वीट में ये नहीं बताया कि वे किस शहर में हैं और उन्हें कहां तक का सफर करना था।

गेल ने अपने ट्वीट में लिखा, 'एमिरेट्स बेहद निराश हूं, मेरे पास फ्लाइट का कंफर्म टिकट होने के बाद भी वे कह रहे थे कि हमारी सभी सीटें फुल हो चुकी हैं, ये क्या मजाक है। सिर्फ यही नहीं एमिरेट्स चाहता था कि मैं इकोनॉमी क्लास से यात्रा करूं जबकि मेरे पास बिजनेस क्लास का टिकट था। इसलिए अब मुझे बाद की फ्लाइट से यात्रा करनी है। बेहद हास्यास्पद @एमिरेट्स बुरा अनुभव।'

So disappointed @emirates, I have a confirmed flight and they gonna tell me that they are over booked, WTF! Not only that, @emirates want me to travel economy when it’s a business class ticket - so now I have to travel on a later flight! Just ridiculous @emirates!Bad experience😡 — Chris Gayle (@henrygayle) November 4, 2019

एमिरेट्स एयरलाइंस ने माफी मांगी

गेल के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एयरलाइंस कंपनी ने लिखा, 'इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, क्रिस। कृपया अपना बुकिंग नंबर और ईमेल आईडी हमें डायरेक्ट मैसेज कर दें। हम आपके विकल्पों की जांच करेंगे और आपको बताएंगे।'

We're sorry to know about this, Chris. Please DM us your booking reference and email address. We'll check your options and let you know. — Emirates Support (@EmiratesSupport) November 4, 2019

गेल का क्रिकेट करियर

गेल वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर हैं। इस फॉर्मेट में उन्होंने 301 मैचों में 37.83 की औसत से 10480 रन बनाए हैं। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में 103 मैचों में 42.18 की औसत से 7214 और टी20 में 58 मैचों में 32.54 के एवरेज से 1627 रन बनाए हैं।

