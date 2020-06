दैनिक भास्कर Jun 10, 2020, 10:20 AM IST

अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद दुनियाभर में रंगभेद के खिलाफ अभियान छिड़ गया है। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डेरेन सैमी, क्रिस गेल और ड्वेन ब्रावो ने कहा है कि खेल जगत भी रंगभेद से अछूता नहीं रहा है।

सैमी ने आरोप लगाया था कि आईपीएल में उन्हें कालू कहकर पुकारा जाता था। इस पर गेल ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि हक की लड़ाई कभी भी शुरू की जा सकती है।

खेल में पहले भी ऐसा होता रहा

गेल ने ट्वीट किया, ‘‘हक के लिए लड़ाई कभी भी शुरू की जा सकती है। इसमें देरी जैसी कोई बात नहीं है। सैमी, आपने बीते कुछ साल में काफी अनुभव हासिल किया होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि यह खेल में पहले भी होता रहा है।’’

It’s never too late to fight for the right cause or what you’ve experienced over the years! So much more to your story, @darensammy88. Like I said, it’s in the game!! ✊🏿✊🏿✊🏿 https://t.co/w7btmQ3cYf