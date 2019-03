Dainik Bhaskar Mar 15, 2019, 10:44 AM IST

बांग्लादेश-न्यूजीलैंड के बीच तीन मैच की सीरीज का आखिरी टेस्ट 16 मार्च से होना था

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रवक्ता जलाल यूनुस ने कहा- टीम सुरक्षित लेकिन सदमे में है

क्राइस्टचर्च. न्यूजीलैंड में अल-नूर और एक अन्य मस्जिद में गोलीबारी की घटना के बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड दौरा रद्द हो गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसकी जानकारी दी। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्होंने ऐसा भयावह मंजर पहले कभी नहीं देखा। गोलीबारी की घटना में अब तक 27 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी सुरक्षित हैं।



बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच 16 मार्च से क्राइस्टचर्च में तीन मैच की सीरीज का आखिरी टेस्ट खेला जाना था। बांग्लादेश का न्यूजीलैंड दौरा 10 फरवरी से 20 मार्च तक था। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस घटना से प्रभावित हुए परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। बोर्ड ने ट्वीट कर बताया, ‘दोनों क्रिकेट बोर्डों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि क्रास्टचर्च टेस्ट को रद्द किया जाए। दोबारा बता दें कि दोनों टीमें और उनके सपोर्ट स्टाफ सुरक्षित हैं।’

Our heartfelt condolences go out to the families and friends of those affected by the shocking situation in Christchurch. A joint decision between NZC and the @BCBtigers has been made to cancel the Hagley Oval Test. Again both teams and support staff groups are safe. — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 15, 2019

Bangladesh team escaped from a mosque near Hagley Park where there were active shooters. They ran back through Hagley Park back to the Oval. pic.twitter.com/VtkqSrljjV — Mohammad Isam (@Isam84) March 15, 2019

टीम को होटल में ही रुकने को कहा गया

ईएसपीएन क्रिकइन्फो के मुताबिक, बांग्लादेश टीम के कुछ सदस्य शुक्रवार की नमाज के लिए बस से मस्जिद की ओर जा रहे थे। उनकी बस मस्जिद के करीब पहुंची ही थी, तभी यह घटना हुई। अब टीम वापस अपने होटल लौट आई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रवक्ता जलाल यूनुस ने न्यूज एजेंसी को बताया, ‘टीम के ज्यादातर सदस्य दोपहर की नमाज पढ़ने के लिए बस से मस्जिद जा रहे थे। वे अंदर जाने ही वाले थे कि तभी यह घटना हुई। हालांकि, वे सभी सुरक्षित हैं, लेकिन वे गहरे सदमे में हैं। हमने टीम से होटल के अंदर ही ठहरने को कहा है।’

हमारे लिए प्रार्थना करें : तमीम इकबाल

बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने ट्वीट किया, ‘हमलावरों से पूरी टीम सुरक्षित है। यह एक भयावह अनुभव रहा। हमारे लिए प्रार्थना करें।’

Entire team got saved from active shooters!!! Frightening experience and please keep us in your prayers #christchurchMosqueAttack — Tamim Iqbal Khan (@TamimOfficial28) March 15, 2019

टीम मैनेजर दोनों बोर्डों के संपर्क में

बांग्लादेश टीम के मैनेजर खलील मसूद दोनों क्रिकेट बोर्डों के संपर्क में हैं। ज्यादातर कोचिंग स्टाफ भी होटल में है। हालांकि, टीम के हेड कोच स्टीव रोड्स मैदान पर थे। लिटन दास और नईम हसन भी होटल लौट चुके हैं।

बांग्लादेश टीम के विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम ने ट्वीट कर खुद को भाग्यशाली बताया।

Alhamdulillah Allah save us today while shooting in Christchurch in the mosque...we r extremely lucky...never want to see this things happen again....pray for us — Mushfiqur Rahim (@mushfiqur15) March 15, 2019

बांग्लादेश टीम के परफॉर्मेंस और स्ट्रैटजिक एनालिस्ट श्रीनिवास ने ट्वीट कर बताया कि हर तरफ अफरातफरी का माहौल था।

Just escaped active shooters!!! Heartbeats pumping badly and panic everywhere!! #ChristchurchMosque — Shrinivas (@chinu1501) March 15, 2019