IPL में पंजाब ने राजस्थान को 14 रन से हराया, मैच में अश्विन ने बटलर को किया 'मांकडिंग' तरीके से आउट, हो गया बड़ा विवाद

स्पोर्ट्स डेस्क ( ). IPL-12 के अपने पहले मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने रॉयल्स को 14 रन से हरा दिया। इस मैच में राजस्थान के बैट्समैन जोस बटलर के आउट होने पर विवाद हो रहा है। नॉन स्ट्राइक एंड पर बॉलिंग होने से पहले क्रीज से बाहर निकलने पर उन्हें पंजाब के कप्तान आर. अश्विन ने 'मांकडिंग' तरीके से आउट कर दिया। इस तरीके से आउट होने वाले वे IPL के पहले बैट्समैन बने। अश्विन के इस तरह बटलर को आउट करने पर कई प्लेयर्स ने इसे खेल भावना के विपरीत बताया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अश्विन ने कहा कि 'मैंने जो कुछ भी किया वो किसी प्लान का हिस्सा नहीं था, मैंने नियमों के अंदर रहकर ही सबकुछ किया।'

बटलर 'मांकडिंग' नियम से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी

- 13वें ओवर में जब अश्विन बॉलिंग कर रहे थे तब नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े बटलर क्रीज के बाहर निकल गए। इसी दौरान अश्विन ने बटलर की गिल्ली बिखेर दी। बटलर को 'मांकडिंग' नियम से आउट दिया गया।

- मैच में नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा बैट्समैन अगर बॉलर के हाथ से बॉल छूटने से पहले क्रीज से बाहर निकल जाए, और ऐसे में अगर बॉलर स्टम्प पर बॉल मारकर गिल्लियां बिखेर दें तो इस तरह से रन आउट करने को 'मांकडिंग' कहते हैं।

- वे इस नियम से आउट होने वाले आईपीएल के पहले खिलाड़ी बने। क्रिकेट हिस्ट्री में इस तरह का पहला विकेट 13 दिसंबर 1947 को भारत के वीनू मांकड ने ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन बिल ब्राउन को आउट करते हुए लिया था। इस कारण इसे 'मांकडिंग' कहा जाता है।

- अन्य भारतीय प्लेयर्स में ने साल 1992-93 में टूर के दौरान पीटर कर्स्टन को इसी तरीके से आउट किया था। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब बटलर इस तरीके से आउट हुए हों, इससे पहले साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ हुए वनडे मैच में श्रीलंकाई बॉलर सचित्र सेनानायके ने उन्हें 'मांकडिंग' तरीके से रन आउट किया था।

बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

- मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए पंजाब की टीम ने क्रिस गेल (47 बॉल पर 79 रन) फिफ्टी की मदद से 20 ओवर में चार विकेट पर 184 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम 9 विकेट पर 170 रन बना सकी।

- मैच में अपनी फिफ्टी के दौरान क्रिस गेल ने IPL टूर्नामेंट में अपने 4 हजार रन पूरे कर लिए। उन्होंने टूर्नामेंट की 112 इनिंग्स में ये मुकाम हासिल किया। इसके साथ ही वे टूर्नामेंट में सबसे तेजी से 4 हजार रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। वे ऐसा करने वाले दूसरे विदेशी और ओवरऑल 9वें क्रिकेटर बने। इससे पहले वॉर्नर ने 114 इनिंग्स में ये कारनामा किया था।

- पंजाब ने राजस्थान को घर में पहली बार हराया है। इसके पहले हुए सभी पांच मुकाबले राजस्थान ने जीते थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम को कप्तान रहाणे (27) और बटलर (68) ने अच्छी शुरुआत दिलाई।

- 13वें ओवर की पांचवीं गेंद पर अश्विन ने बटलर को विवादास्पद तरीके से आउट किया। टीम का स्कोर एक समय दो विकेट पर 148 रन था। टीम ने 16 रन के अंदर पांच विकेट गंवा दिए।

