दैनिक भास्कर Mar 25, 2020, 06:09 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहीद अफरीदी की कोशिशों की तारीफ की। हरभजन ने बुधवार को ट्वीट किया, ‘‘मानवता के लिए बहुत अच्छा काम कर रहें ईश्वर हम सब पर कृपा करे। आपको और ताकत मिले, दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं।’’

Great work for humanity @SAfridiOfficial May god bless us all.. more power to you.. praying for world’s well being..🙏🙏 Nanak naam chardikala tere bhaane sarbat da bhala 🙏🙏 pic.twitter.com/I0ijsTQ4vO

इस पर अफरीदी ने कहा- इंसानियत सबसे बड़ी है। आपकी अच्छी बातों के लिए शुक्रिया भज्जी। संकट की इस घड़ी में दुनिया को एक होना होगा। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस वक्त हम गरीबों और जरूरतमंदों की हरसंभव मदद करें।

अफरीदी लोगों को कोरोनावायरस के खतरे के प्रति जागरूक कर रहे

अफरीदी ने मंगलवार को अपने टि्वटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की थीं। इसमें वे लोगों को साबुन, खाने का सामान और कोरोनावायरस रोकने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने लिखा- जरूरतमंदों को कोविड-19 से रोकथाम के लिए जरूरी सामान देने का तीसरा दिन था। इस मुश्किल घड़ी में सब साथ मिलकर काम करें और एकदूसरे की मदद भी करें। अफरीदी अपने फाउंडेशन के जरिए उन गरीबों तक भी राशन और जरूरी सामान पहुंचाने में जुटे हैं, जिनकी जिंदगी कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई है।

Day 3 of serving the needy: packs containing disinfectant soap, material, food & a sheet on preventative measures to take to avoid the contraction & spread of #CoronaVirus were included, with advice to stay at home. Let’s pull together & serve others too #DonateKaroNa #HopeNotOut pic.twitter.com/etxR2E1YR5