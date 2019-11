विराट कोहली 5 नवंबर को 31 साल के हो गए

आईसीसी ने रिकॉर्ड बताए, बीसीसीआई ने पहला शतक दिखाया

हरभजन ने लिखा- हैप्पी बर्थडे मेरे छोटे भाई विराट कोहली

Dainik Bhaskar Nov 05, 2019, 11:57 AM IST

खेल डेस्क. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली मंगलवार (5 नवंबर) को 31 साल के हो गए। इस मौके पर आईसीसी और बीसीसीआई के साथ ही क्रिकेट जगत की कई हस्तियों ने ट्वीट करते हुए विराट को जन्मदिन की बधाई दी। उन्हें शुभकामनाएं देने वाले क्रिकेटर्स में वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, मोहम्मद कैफ और हरभजन सिंह शामिल हैं। विराट के बर्थडे का असर ट्विटर पर भी दिखा और सुबह से यहां 'हैप्पी बर्थडे विराट कोहली', 'किंग कोहली' और 'रन मशीन' जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग में रहे।

विराट को बधाई देते हुए आईसीसी ने उनके कुछ रिकॉर्ड्स को ट्वीट किया। जिसमें बताया कि 'वे सबसे तेजी से 20 हजार अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले क्रिकेटर हैं। इसके अलावा बतौर टेस्ट कप्तान वे सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं। साथ ही वे आईसीसी अवॉर्ड्स में क्लीन स्वीप करने वाले पहले क्रिकेटर भी हैं।असाधारण खिलाड़ी विराट कोहली को जन्मदिन की बधाइयां।'

❇️ Fastest to 20,000 international runs

❇️ Most double hundreds as Test captain

❇️ First to clean sweep ICC awards



Happy Birthday to player extraordinaire, @imVkohli 🎂 pic.twitter.com/SyoF0mvNmC — ICC (@ICC) November 5, 2019

बीसीसीआई ने पहले शतक की क्लिप शेयर की

इस मौके पर बीसीसीआई ने लिखा, 'जैसा कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली 31 साल के हो गए हैं, हम एकबार फिर उनके पहले वनडे शतक पर नजर डालते हैं, जहां 'रन मशीन' के लिए ये सब शुरू हुआ था। जन्मदिन की बधाई विराट' बीसीसीआई ने जो क्लिप शेयर की वो भारत और श्रीलंका के बीच 24 दिसंबर 2009 को खेले गए वनडे मैच की है, जिसमें विराट ने 107 रन बनाए थे।

As #TeamIndia Captain @imVkohli turns 31, we take a look back at his maiden ODI hundred and where it all started for the Run Machine. #HappyBirthdayVirat 🎂💐💐 pic.twitter.com/6vNY1U4p8H — BCCI (@BCCI) November 4, 2019



सहवाग ने लिखा- बादलों की तरह छाए रहो

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने विराट के साथ अपना एक फोटो शेयर किया जिसमें वे अपने हाथों से कुछ बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'ईश्वर करे गेंद भी आपको हमेशा इसी तरह (हाथों की मुद्रा जैसी) बड़ी दिखती रहे और आपकी बल्लेबाजी भी हमेशा F5 बटन (कंप्यूटर कीबोर्ड का बटन) की तरह रहे, जो कोई भी इसे देखे, वो ताजा हो जाए।' आगे उन्होंने लिखा, 'बादलों की तरह छाए रहो, हमेशा खुश रहो। जन्मदिन की शुभकामनाएं विराट कोहली'।





May the ball always appear as big as this and may your batting always be like a F5 button, refresh everyone who is blessed to see it. Badalon ki tarah chaaye raho, hamesha khush raho @imVkohli #HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/32sydYLeRg — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 5, 2019

लक्ष्मण ने लिखा- नए मानदंड स्थापित करना जारी रखो

पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने विराट के लिए लिखा, 'प्रिय विराट कोहली आपकी जिंदगी में ये दिन बार-बार लौटकर आए। आपके लिए ढेर सारी खुशियों और चमक-दमक से परिपूर्ण साल की कामना करता हूं। आप इसी तरह नए मानदंड स्थापित करना कायम रखें साथ ही और भी ज्यादा प्यार और खुशी का अनुभव करें। जन्मदिन की शुभकामना विराट कोहली।'

Many more happy returns of the day dear @imVkohli . Wishing you a great year full of happiness and sunshine! May you continue to set new benchmarks and experience ever more love and joy #HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/KYg3CGHQei — VVS Laxman (@VVSLaxman281) November 5, 2019



कैफ ने लिखा- पता था उनके अंदर कुछ खास है

मोहम्मद कैफ ने लिखा, 'साल 2012 में जब मैं आरसीबी (आईपीएल टीम) के लिए खेल रहा था, तो उनके लैपटॉप पर हमने साथ में बार्सिलोना को खेलते हुए देखा। मुझे लगा कि उनके अंदर कुछ खास है, लेकिन कभी नहीं पता था कि वो आगे चलकर एक बड़े लीजेंड बनने वाले हैं। हैप्पी बर्थडे विराट कोहली।'





In 2012, when I played for RCB , watched Barcelona play on his laptop together. I thought he had something special about him but never knew he was going to become an absolute legend @imVkohli #HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/baoFsOc5ev — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 5, 2019



हरभजन ने लिखा- आपको हर सफलता मिले

अपने ट्वीट में हरभजन सिंह ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे मेरे छोटे वीर विराट कोहली, नई पीढ़ी का बैटिंग मास्टर, मैं मैदान के अंदर और बाहर आपके लिए सारी सफलताओं की कामना करता हूं... वाहेगुरु आपको सबकुछ देता रहे... आप खुश रहें और स्वस्थ रहें... हैप्पी बर्थडे विराट।'