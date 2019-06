Dainik Bhaskar Jun 20, 2019, 03:03 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय ओपनर शिखर धवन वर्ल्ड कप 2019 के बाकी बचे मैचों से बाहर हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 जून को हुए मैच के दौरान उन्हें बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लगी थी। इसी चोट की वजह से अब वे वर्ल्ड कप के बाकी मैच भी नहीं खेल सकेंगे। उनकी जगह विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत लेंगे। धवन के बाहर होने पर पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए निराशा जताई, साथ ही पंत पर गैरजरूरी दबाव नहीं बनाने के लिए कहा।

गंभीर ने कहा- निराश हूं

गौतम गंभीर ने लिखा, 'इस बात को जानकर निराशा हुई कि शिखर धवन अब वर्ल्ड कप के बाकी मैच नहीं खेल पाएंगे, वे काफी अच्छा खेल रहे थे। मैं आपके साथ हूं, भाई आप चिंता मत करो, दुनिया यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। ऋषभ पंत को ढेर सारी बधाई, मेरा आग्रह है कि हमें ऋषभ पर गैरजरूरी दबाव नहीं बनाना चाहिए।'

Disappointed to know that @SDhawan25 will no longer take part in @cricketworldcup, he looked so much a part. My thoughts are with u brotherman but don’t worry not the end of the world. And best wishes to @RishabPant777. I’d urge that we don’t put any undue pressure on Rishabh.