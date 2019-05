खेल डेस्क. इंग्लैंड में हो रहे वर्ल्ड कप के दौरान आईसीसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर क्रिकेटर्स से जुड़े वीडियो पोस्ट किए। रोहित शर्मा का वीडियो सामने आने के बाद अब टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का 70 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने अपने साथियों से जुड़े कई खुलासे किए। इस दौरान टीम के सबसे खराब डांसर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया, तो वहीं शिखर धवन को सबसे ज्यादा सेल्फी लेने वाला क्रिकेटर बताया।

जडेजा ने दिए इन सवालों के जवाब

"Again Rohit Sharma..." 🤣@imjadeja gives us the scoop from inside the #TeamIndia dressing room ahead of #CWC19 pic.twitter.com/nacoz4kYeo