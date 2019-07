Dainik Bhaskar Jul 10, 2019, 09:01 AM IST

मैनचेस्टर. भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के बीच रवींद्र जडेजा को लेकर विवाद गहरा गया है। वॉन ने मंगलवार को जानकारी दी कि मांजरेकर ने उन्हें ट्विटर से ब्लॉक कर दिया है। वॉन ने लिखा, "ब्रेकिंग न्यूज, संजय मांजरेकर ने मुझे ब्लॉक कर दिया गया है।”

दरअसल, मांजरेकर ने जडेजा को पूर्ण खिलाड़ी न मानते हुए कहा था कि वह उनके स्थान पर टीम में एक पूर्ण गेंदबाज या पूर्ण बल्लेबाज शामिल करते। इस बात पर जडेजा ने ट्वीट कर मांजरेकर से खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए कहा था। जडेजा ने कहा था, “मैंने आपसे दोगुने मैच खेले हैं और मैं अभी भी खेल रहा हूं। जिन्होंने कुछ हासिल किया है उसका सम्मान करना सीखिए। ”

वॉन इसके बाद से ही ट्विटर पर लगातार मांजरेकर को जडेजा के नाम पर ट्रोल करते रहे हैं। भारत-न्यूजीलैंड के मैच के दौरान जडेजा ने जब निकोल्स का विकेट लिया तो वॉन ने कहा कि यह जडेजा का ही समय है। वो गेंद स्पिन भी करा सकते हैं। इसी के बाद मांजरेकर ने वॉन को ब्लॉक कर दिया। जडेजा ने जब विलियम्सन का पॉइंट पर कैच लिया, तो वॉन ने लिखा कि अब उनकी जिंदगी आसान हो गई है।

