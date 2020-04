दैनिक भास्कर Apr 17, 2020, 12:45 PM IST

कराची. कोरोनावायरस के कारण क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) को पिछले महीने ही बीच में रोक दिया गया था। लेकिन, टूर्नामेंट को लेकर पीएसएल फ्रेंचाइजी कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने इसको लेकर एक खुलासा किया है। उन्होंने बीबीसी से कहा कि हमारी टीम में शामिल इंग्लैंड के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने रात को 2 बजे मुझे मैसेज करके बताया था कि उनमें कोरोना के लक्षण हैं। इसके अगले दिन ही पीएसएल को रोकने का फैसला किया और एलेक्स तुरंत इंग्लैंड लौट गए। वहीं, कोरोना और 3 मई तक लगे लॉकडाउन के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। यह लीग 29 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन वायरस के कारण नहीं हो सकी।

20 फरवरी 2020 से शुरू हुए पीएसएल को 22 मार्च तक खेला जाना था। हालांकि, टूर्नामेंट रोकने तक 2 सेमीफाइनल और फाइनल बाकी था, जिसे बंद स्टेडियम में कराने की कई योजनाएं बनाईं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कराची किंग्स का सेमीफाइनल लाहौर कलंदर्स से होना था।

‘डीन जोन्स ने भी फोन करके मिलने के लिए कहा था’

सलमान ने कहा, ‘‘पाकिस्तान में रात को 2 बजे थे। हमें एलेक्स का मैसेज मिला। उसने लिखा था- बॉस, मुझे खुद में कोविड-19 (कोरोना) के लक्ष्ण दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबका टेस्ट होना चाहिए। इसके तुरंत बाद मेरे पास डीन जोन्स को फोन आया। वे भी मुझसे तुरंत मिलना चाहते थे। हम काफी डर गए थे, क्योंकि कोरोना के लक्षण दिखने के बाद हमें एक-दूसरे से अलग रहना चाहिए। टीम के सभी खिलाड़ियों का भी टेस्ट कराया गया।’’

एलेक्स ने एक लेटर शेयर कर स्वास्थ्य की जानकारी दी

इंग्लैंड पहुंचने के बाद एलेक्स ने भी अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए एक लेटर शेयर किया था। उन्होंने लिखा, ‘‘सोशल मीडिया पर फैली अफवाह को देखते हुए मैं अपना पक्ष रखना चाह रहा हूं। दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना के कारण मैंने भी अन्य खिलाड़ियों की तरह पीएसएल बीच में छोड़ दी थी। मुझे ऐसे समय में परिवार के साथ रहना ही ठीक लग रहा था। मैं घर से मीलों दूर परिवार से अलग बंद नहीं होना चाहता था। फिलहाल, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। इंग्लैंड आने के अगले दिन मुझे बुखार था। इसके बाद मैं सेल्फ आइसोलेशन में चला गया।’’

