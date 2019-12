कोहली ने 50 गेंदों पर नाबाद 94 रन बनाए, राहुल ने 62 रन की पारी खेली

सीरीज का दूसरा मैच 8 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा

Dainik Bhaskar Dec 07, 2019, 03:46 PM IST

खेल डेस्क. वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले टी20 मैच को भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत लिया। हैदराबाद में खेले गए इस मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों पर नाबाद 94 रन की पारी खेली। जिसमें उन्होंने 6 चौके और 6 छक्के भी लगाए। इस फॉर्मेट में ये उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा। उनके प्रदर्शन को देख आम लोगों के साथ साथ क्रिकेट जगत के कई दिग्गज भी खुद को उनकी तारीफ करने से नहीं रोक सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर विराट की तारीफ की

विंडीज के पूर्व क्रिकेटर विव रिचर्ड्स ने विराट की तारीफ करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, 'अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग विराट कोहली।' जिसके बाद उन्हें शुक्रिया कहते हुए भारतीय कप्तान ने लिखा, 'थैंक्स बिग बॉस, आपसे तारीफ मिलना बहुत बड़ी बात है।'

Thanks big BOSS. Coming from you means a lot 🙏🏼 — Virat Kohli (@imVkohli) December 7, 2019

विराट की बल्लेबाजी अलौकिक रही

भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी मैच में विराट की बल्लेबाजी से बेहद खुश दिखे। कप्तान की तारीफ करते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'विराट ने कल रात को जिस तरह का शो दिखाया वो अलौकिक था।'

कोहली है तो कुछ भी मुमकिन है

पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने भी ट्वीट करते हुए भारतीय कप्तान की तारीफ की। हरभजन ने लिखा, 'कोहली है तो कुछ भी संभव है, वाह क्या चेज किया है विराट वेलडन कप्तान। लोकेश राहुल की भी शानदार पारी और ऋषभ पंत का छोटा सा रोल। बीसीसीआई जबरदस्त जीत।'

Kohli hai tho kuch bi possible hai what a chase @imVkohli well done captain 💪🏏 superb inn from @klrahul11 too and lil cameo from @RishabhPant17 great win @BCCI — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 6, 2019



ये विराट कोहली का दौर है

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, 'इनका टाइम नहीं विराट कोहली का ये दौर है। भारतीय टीम के लिए अपना सबसे बड़ा रन चेज और जिस तरीके से उन्होंने इसे किया। केएल राहुल ने अच्छा योगदान दिया और पंत की ओर से भी अच्छा कैमियो रहा। '

Inka time nahi, #ViratKohli ka yeh daur hai. Highest successful run chase for Team India and what a way to do it. Good contributions from KL Rahul and a good cameo from Pant. #IndvsWI pic.twitter.com/k0psdLQq64 — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 6, 2019

विराट की ओर से मास्टरक्लास

पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का सबसे बड़ा चेज। विराट कोहली की तरफ से मास्टरक्लास, इसे दिखने में आसान बनाया और फिर काम खत्म किया। जीत की भूमिका बनाने में केएल राहुल का योगदान भी शानदार रहा। बधाई हो टीम इंडिया #INDvsWI'



India’s highest chase in T20 internationals .A masterclass from Virat Kohli , made to look so easy and finishing the job. Grwat contribution from KL Rahul in setting the platform. Congratulations Team India #INDvsWI pic.twitter.com/YHZP0rzuTC — VVS Laxman (@VVSLaxman281) December 6, 2019

विराट आपको सलाम

मैच के दौरान प्लेइंग इलेवन से बाहर रहे भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने भारत की जीत के बाद लिखा, 'जबरदस्त मैच, वाह क्या पारी रही। विराट कोहली आपको सलाम। शानदार चेज।'

Brilliant match, what a knock! Take a bow skip @imVkohli 👐🏻

Superb chase 👌🏻 pic.twitter.com/adTbmCjo0v — Kuldeep yadav (@imkuldeep18) December 6, 2019

पहली 20 गेंद पर 20 रन, अगली 30 गेंद पर 74 रन

कोहली ने पारी के पहले 20 रन 20 गेंदों पर बनाए थे। अगले 74 रन बनाने के लिए उन्होंने सिर्फ 30 गेंदें खेलीं। मैच के दौरान वे टी20 इंटरनेशनल में 2500 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। कोहली के 2544 रन हैं। रोहित (2547) पहले नंबर पर हैं।

भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त ली

शुक्रवार को हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में विंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 207 रन बनाए। टीम इंडिया ने 18.4 ओवर में 4 विकेट पर 209 रन बना लिए। रन चेज करते हुए भारत ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इससे पहले उसने श्रीलंका के खिलाफ 2009 में 207 रन बनाए थे। कप्तान विराट कोहली ने 94* रन और लोकेश राहुल ने 62 रन की पारी खेली। सीरीज का दूसरा मैच रविवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा।