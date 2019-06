Dainik Bhaskar Jun 13, 2019, 12:21 PM IST

मैच में डेविड वॉर्नर ने वनडे करियर का 15वां शतक लगाया

वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान पर दर्ज की छठी जीत

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 के 17वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से हरा दिया। 308 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम 45.4 ओवर में 266 रन पर सिमट गई। मैच में पाक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी को चुना था। जिसके बाद ओपनर डेविड वॉर्नर के शतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवर में 307/10 रन बनाए। वॉर्नर ने 111 गेंद पर 107 रन की पारी खेली और 'मैन ऑफ द मैच' बने। उनके अलावा कप्तान एरोन फिंच ने बढ़िया बैटिंग करते हुए 82 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से इमाम उल हक ने 53, मो. हाफिज ने 46 और कप्तान सरफराज अहमद ने 40 रन बनाए। लोअर ऑर्डर में हसन अली (32) और वहाब रियाज (45) ने अच्छी बैटिंग की लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।

आमिर ने किया करियर का बेस्ट प्रदर्शन

मैच में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद अच्छी थी और 222 रन तक उसके सिर्फ दो विकेट ही गिरे थे। लेकिन अगले 85 रन के अंदर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। इनमें से आखिरी 5 विकेट तो सिर्फ 30 रन के अंदर गिरे। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद आमिर ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 30 रन देकर 5 विकेट झटके। जिसकी बदौलत इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और 147 रन तक पांच विकेट गिर गए। इसके बाद सातवें विकेट के लिए 40 और आठवें विकेट के लिए हुई 64 रन की साझेदारी से टीम की जीत की उम्मीदें जगीं। लेकिन फिर वहाब रियाज के आउट होते ही बाकी दो विकेट भी गिर गए और वो मैच हार गई।

मैच के बाद जमकर उड़ा पाकिस्तान का मजाक

मैच में पाकिस्तान की हार के बाद सोशल मीडिया पर उसका खूब मजाक उड़ा। इस मामले में पाकिस्तानी यूजर्स भी पीछे नहीं रहे। टीम की हार से नाखुश फैन्स ने इसका ठीकरा आसिफ अली और शोएब मलिक पर फोड़ा। आसिफ ने जहां मैच में दो कैच छोड़े थे, वहीं शोएब बिना खाता खोले आउट हो गए।

