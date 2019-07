वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया

विश्व कप इतिहास में पहली बार फाइनल में सुपर ओवर खेला गया

सुपरओवर में भी स्कोर बराबर रहने पर मैच में लगी बाउंड्री से हुआ फैसला

इंग्लैंड ने मैच में लगाई थी 24 बाउंड्री, न्यूजीलैंड ने लगाई थी 16 बाउंड्री

Dainik Bhaskar Jul 15, 2019, 02:42 AM IST

खेल डेस्क. इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराते हुए वर्ल्ड कप 2019 का खिताब जीत लिया। फाइनल रविवार (14 जुलाई) को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला गया। इस दौरान मैच टाई होने पर सुपर ओवर करवाया गया, इसके बाद वहां भी स्कोर बराबर रहने पर मैच में दोनों टीमों की ओर से लगी बाउंड्री के आधार पर मैच का फैसला हुआ। जिसमें इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड पर भारी पड़ गई। सुपर ओवर में इंग्लैंड ने 15 रन बनाए थे, जवाब में न्यूजीलैंड की टीम भी 15 रन ही बना सकी। मार्टिन गुप्टिल आखिरी बॉल पर रन आउट हो गए। जिसके चलते न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद अब भारतीय फैन्स सोशल मीडिया पर धोनी के रन आउट वाला फोटो शेयर करते हुए गुप्टिल को ट्रोल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि कर्म किसी को नहीं बख्शते।

गुप्टिल ने ही किया था धोनी को रन आउट

10 जुलाई को खेले गए टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रन से हराया था। उस मैच में धोनी का रन आउट होना मैच का टर्निंग प्वाइंट बना था। धोनी जब 49 रन के स्कोर पर खेल रहे थे तो उन्होंने एक रन को दो रन में बदलने की कोशिश की, इसी दौरान वे स्ट्राइकर एंड पर मार्टिन गुप्टिल के सीधे थ्रो पर रन आउट हो गए थे और भारत का आठवां विकेट गिर गया था। उनके आउट होते ही भारत के जीतने की उम्मीद भी खत्म हो गई और बाकी दो विकेट भी अगली कुछ बॉल पर गिर गए।

अब फैन्स कर रहे गुप्टिल को ट्रोल

वर्ल्ड कप के फाइनल में गुप्टिल भी धोनी की तरह रन आउट हो गए, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम ये मैच हार गई। अब भारतीय फैन्स सोशल मीडिया पर दोनों के रन आउट का फोटो शेयर करते हुए गुप्टिल को ट्रोल कर रहे हैं। फैन्स लिख रहे हैं कि अब यकीन हो गया, कर्म बूमरैंग की तरह होते हैं, और अपना किया ही अपने पास लौटकर आ जाता है। लोग लिख रहे हैं कर्म बेहद खराब होते हैं वे किसी को नहीं छोड़ते। एक ने लिखा, यहां तक कि भगवान भी किसी की वजह से धोनी को रोते नहीं देखना चाहते। एक ने लिखा, मैंने जब तक ये नहीं देखा था, मैं कर्म पर भरोसा नहीं करता था।

Even God does not like Dhoni to cry for someone.. #karma pic.twitter.com/2friUXlMgd — Partha pratim das (@dparthatwitt) July 14, 2019

The same Karma that he suffered for the that run out vs Ban in 2016 WT20?!🤔 https://t.co/Sd8PXr6KeY pic.twitter.com/hFGZG4SoOV — Spidey (@MrStarksPeter) July 14, 2019