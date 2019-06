Dainik Bhaskar Jun 16, 2019, 01:01 PM IST

भारत और पाकिस्तान के मैच में बारिश होने की आशंका

मैच को लेकर सोशल मीडिया पर आ रहे फनी कमेंट्स



खेल डेस्क. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में आज (16 जून) टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला यानी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। ये मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर होगा। हालांकि बारिश की आशंका के बीच मैच के होने ना होने को लेकर संशय बना हुआ है। मौसम विभाग ने दोपहर बाद शहर में बारिश की आशंका जताई है। उधर मैच को लेकर दोनों ही देशों के क्रिकेट फैन्स में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और दोनों तरफ के लोग अपनी-अपनी टीम की जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि आंकड़े भारत के पक्ष में है। टूर्नामेंट में अबतक दोनों टीमों के बीच छह बार मैच हुए हैं, और सभी में भारत की जीत हुई है। फैन्स सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स करते हुए अपनी टीम का सपोर्ट कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर आ रहे मजेदार कमेंट्स

मैच के दौरान बारिश होने की आशंका के बीच क्रिकेट फैन्स सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। दरअसल इंग्लैंड में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वर्ल्ड कप पर भी असर पड़ा है और चार मैच बिना परिणाम के रह गए। उधर मैनचेस्टर में भी बादल छाए हुए हैं और बारिश का अनुमान है। ऐसे में क्रिकेट फैन्स इस मैच और बारिश को लेकर सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं।

Condition of pakistani and indian fans right now😞😞#IndiaVsPakistan pic.twitter.com/qyiDBucich — Toqeer HussainⓂ️ (@official_toqeer) June 15, 2019

#INDvPAK

When they see a clear weather today...

Pakistani players to ICC: pic.twitter.com/2cAF2Y6fae — Lakhan Vijayvargiya (@Four_2kaOne) June 16, 2019

Me while thinking abou tomorrow's weather at Manchester. ☹️☹️#INDvPAK pic.twitter.com/pcG5DuvUOB — Krishna Daga (@dagakrishna22) June 15, 2019

When you google Manchester weather 16th June.#INDvPAK pic.twitter.com/rTsdpLpnS2 — Saket Verma (@oye_saket) June 15, 2019

#INDvPAK #IndiaVsPakistan



Indians : We are very excited

Pakistanis : We also



Rain : pic.twitter.com/z7GQbKp7ro — Abhi Ray (@AbhiRay9506) June 16, 2019