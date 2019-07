एक ट्विटर यूजर ने तो बता दिया कि पाकिस्तान 640 रन बनाएगा और बांग्लादेश 105 पर ऑलआउट हो जाएगा

मैच की पूर्व संध्या पर सरफराज अहमद ने कहा था कि वो 500 या ज्यादा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे

Dainik Bhaskar Jul 05, 2019, 04:21 PM IST

खेल डेस्क. विश्व कप क्रिकेट 2019 में शुक्रवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के रास्ते तकनीकि तौर पर तो खुले हैं लेकिन इसके लिए उसे जो कुछ उसे करना है और अगर वो इसमें सफल होता है तो यह क्रिकेट के इतिहास में विशुद्ध रूप से चमत्कार ही कहा जाएगा। एक समीकरण के मुताबिक, पहले बैटिंग करते हुए सरफराज की कप्तानी वाली टीम को 500 रन बनाने होंगे और फिर बांग्लादेश को 200 पर आउट करना होगा। जाहिर है कि बांग्लादेश या किसी भी अंतरराष्ट्रीय टीम के सामने ये करना नामुमकिन न सही लेकिन आसान तो कतई नहीं होगा। बहरहाल, पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरणों पर सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर पर मजेदार और गुदगुदाने वाली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनमें से कुछ खास तौर पर यहां आपके लिए। सिर्फ 490 रन की जरूरत उस्मान हसन ने 3 ओवर के खेल का जिक्र करते हुए लिखा। हमने 3 ओवर में 10 रन बना लिए हैं। अब सिर्फ 490 रन ही और चाहिए।

Pakistan in 3 overs scored 10 Runs

We just need to score 490 more #PAKvBAN #CWC2019 — Usman Hassan (@imuhk) July 5, 2019

एक यूजर ने लिखा, बहुत मजा आ रहा है। पाकिस्तान को जीत के लिए 500 रन चाहिए। पाकिस्तान को 6 महीने जिंदा रहने के लिए आईएमएफ से कर्ज चाहिए। अब पाकिस्तान में जो भी बच्चा जन्म लेगा, उस पर जन्म से ही 2 लाख रुपए कर्ज होगा।

#PAKvBAN Bohuth Maja aah raha hai

#Pakistan now need 500 runs to win the game 😂😂😂#Pakistan also needs funds from IMF to survive for the next 6 months #Pakistan new born will be born with a 2lak credit on them

👏👏👏👏 pic.twitter.com/QzHyGgoJeE — hotstar (@hotstar23804335) July 5, 2019

अंशुल नाम के एक यूजर ने तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस मैच पर तंज कसते हुए अपनी तरफ से मैच के पहले ही स्कोरकार्ड भी बता दिया। इसके मुताबिक, 50 ओवर में पाकिस्तान 2 विकेट पर 640 रन बनाएगी। बाबर आजम 135 गेंद पर नाबाद 310, फखर जमान 55 पर 113 और इमाम उल हक 110 गेंद पर 205 रन बनाएंगे। और बांग्लादेश? वो सिर्फ 105 पर ऑलआउट हो जाएगी। मोहम्मद आमिर 7 विकेट लेंगे।

एक और यूजर ने तो कई रिकॉर्ड गिनाते हुए बताया कि किस तरह आज पाकिस्तान की टीम वनडे और टी20 का हर कीर्तिमान ध्वस्त करने जा रही है।

Shuwair Sardar : "Few world records are in danger today: - AB's fastest century - Morgan's 17 sixes - Rohit's 264 - England's highest ODI total - Zimbabwe's lowest ODI total - Vaas' best ever bowling figure - AB's fastest ODI fifty Get ready for the Surprise." -- #PAKvBAN — Hunny Rai (@hunnyrai_) July 5, 2019

संजू ने तो आईसीसी के नियम ही बदलवा दिए। उन्होंने कहा, इस मैच के लिए आईसीसी ने नियम बदल दिए हैं। 30 गज के घेरे को ही बाउंड्री लाइन माना जाएगा। पॉवरप्ले में सिर्फ विकेटकीपर और गेंदबाज ही होंगे। गेंद की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होगी और मैच के दौरान बांग्लादेश की टीम को वॉशरूम में बंद रहना होगा।

Revised ICC regulations for this Match:



- Inner circle ⭕️ is considered as boundary when Pakistan bats.



- Powerplays to have 2 fielders including keeper.



- Bowlers not to bowl >100kph



- Bangladesh will be 🔒 locked up in the washroom for second half#PAKvBAN https://t.co/rZ2sAcTaPg — Sanju_Manju (@SanjuManju18) July 5, 2019

केशव ने ट्विटर पर कहा, अगर पाकिस्तान को विश्वकप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाना है तो उसकी प्लेइंग इलेवन ये होनी चाहिए। ऋषभ पंत, आंद्रे रसेल, क्रिस गेल, रोहित शर्मा, ब्रेंडन मैक्कुलम, एडम गिलक्रिस्ट, एबी. डिविलियर्स, मार्टिन गुप्टिल, शाहिद अफरीदी, युवराज सिंह और हार्दिक पांड्या। निखिल ने भी मजेदार बात लिखी। कहा- इतिहास में ये पहली बार ही हो रहा है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो ही लक्ष्य यानी टारगेट का भी पीछा कर रही है।

Today's the first time, the team batting first is also chasing.#ICCCWC2019#PAKvBAN — Nikhil Prakash More (@NikhilPrakashM3) July 5, 2019

एक यूजर ने इस फोटो के साथ बताया कि कैसे पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश कर रहा है।

हर्षित ने सरफराज का एक पुराना फोटो शेयर किया। ये मीम है इसमें सरफराज कहते हैं- तुम लोग सीरियसली ले गए थे।