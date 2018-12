स्टेन की इस उपलब्धि पर कई बड़े खिलाड़ियों ने ट्वीट कर बधाई दी है। एबी डिविलियर्स ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'डेल स्टेन, हम तुम्हें सैल्यूट करते हैं। एक शानदार आदमी, एक शानदार खिलाड़ी। सबसे बेस्ट खिलाड़ी सुपरस्पोर्ट पार्क में खेल रहा है, जहां से सबकुछ शुरू हुआ था। महान खिलाड़ी को बधाई।'

Dale Steyn, we salute you! What a man, what a player. Fitting that “Simply the best” is playing at Supersport Park, where everything started! Congrats legend @DaleSteyn62