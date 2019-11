Dainik Bhaskar Nov 30, 2019, 12:34 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरे टेस्ट में दूसरा शतक लगाने वाले डेविड वॉर्नर लगातार दूसरी बार नो बॉल की वजह से आउट होने से बचे। एक संयोग ये भी है कि दोनों ही बार गेंदबाज ऐसे थे जो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे। ब्रिसबेन टेस्ट में वॉर्नर को नसीम शाह ने आउट किया, वो नो बॉल थी। एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में इस ऑस्ट्रेलियाई ओपनर को मूसा खान ने आउट किया, लेकिन ये भी नो बॉल निकली। पहले टेस्ट में उन्होंने 154 रन बनाए थे। दूसरे टेस्ट में वो दोहरा शतक लगाने में कामयाब रहे।

अंपायर का फैसला दुरुस्त

दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन वॉर्नर और मॉर्नस लबुशाने पारी आगे बढ़ाने उतरे। वॉर्नर ने दोहरा शतक पूरा किया। जब वो 226 रन पर खेल रहे थे तभी मूसा की गेंद पर कट खेलने गए। गली में फील्डिंग कर रहे बाबर आजम ने आसान सा कैच लिया। लेकिन, अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया। रिप्ले में साफ नजर आया कि मूसा का पैर बॉलिंग क्रीज से बाहर है। अगर ये नो बॉल नहीं होती तो पहला टेस्ट खेल रहे मूसा को पहला टेस्ट विकेट मिल जाता।

Warner and no balls have a special relationship. 300 is coming now I guess😁🔥 A no-ball denies the first Test wicket for Musa Khan! #AUSvPAK pic.twitter.com/HBjQ8v4T5i